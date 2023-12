Amazon et Blizzard récidivent en proposant aux joueurs de Diablo 4 de récupérer du contenu gratuit pour le jeu, et c’est très classe. Parfait avant l’arrivée de la saison 3.

La saison 2 de Diablo 4 continue de battre son plein. Blizzard a mis les petits plats dans les grands pour réconcilier sa communauté avec le jeu. Nouveautés, contenu endgame encore plus retors, changements réclamés et maintenant événement pour les fêtes de fin d’année, les équipes n’ont pas chômé ces dernières semaines. Période de Noël oblige, l’heure est désormais aux cadeaux. Si l’éditeur s’est montré généreux depuis le lancement du jeu cet été, il offre du très beau contenu gratuit à certains joueurs Diablo 4. Voici comment le récupérer.

Du contenu gratuit pour Diablo 4

Nouvelle distribution de cadeaux pour les joueurs de Diablo 4. Depuis la sortie du jeu, l’éditeur s’est associé à Amazon pour offrir pléthore de récompenses aux membres de Prime, comme à l’ensemble des joueurs. Les campagnes Twitch Drops ont permis aux plus assidus de mettre la main sur de nouvelles armes gratuitement, peu importe leur classe de préférence. Cependant, les abonnés ont l’avantage de pouvoir récupérer du contenu gratuit supplémentaire sans avoir à regarder plusieurs heures de live. Un clic et ça suffit. Jusqu’au 18 janvier 2024, les membres Amazon Prime peuvent donc récupérer la Monture du pack Le fardeau de la mort.

Côté lore, ces éléments du Fardeau de la mort ont d’abord été fabriqués par des nécromanciens venus de Torajan, avant d'atterrir au Kehjistan et au-delà. Envie de mettre la main sur ce contenu gratuit mortel de Diablo 4 ? C’est simple comme bonjour, mais cela requiert quelques impératifs. Tout d’abord vous, ou quelqu’un de confiance, devez être abonnés à Amazon Prime. À partir de là, rendez-vous sur la page officielle dédiée à l’offre puis liez vos comptes Amazon et Blizzard. Vous pourrez ensuite récupérer votre cadeau en cliquant simplement sur le bouton adéquat. On rappelle que ce contenu gratuit peut être obtenu peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez à Diablo 4.

Un cadeau parfait pour explorer Sanctuaire avec classe et se préparer à la saison 3 qui débutera fin janvier 2024. Elle apportera son petit lot de nouveautés, notamment un donjon de défis hebdomadaires, l’amélioration du jeu en équipe, un classement et quelques autres surprises qu’il faudra encore attendre avant de découvrir. Blizzard ne devrait cependant plus trop tarder avant de communiquer sérieusement sur la suite de Diablo 4. En attendant, les joueurs peuvent participer à l'événement de fin d'année : le Fléau de l’Hiver.