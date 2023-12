Suite à une première saison mitigée, Diablo 4 a brillamment redressé la barre. La deuxième saison a non seulement apporté un contenu de qualité supérieure, mais a également réussi à reconquérir de nombreux joueurs, une victoire significative pour Blizzard. L'éditeur et développeur a investi massivement dans le jeu. Avec une série de mises à jour importantes et une variété généreuse d'objets gratuits. En prévision de l'arrivée imminente de la troisième saison, Blizzard a toujours un ultime cadeau gratuit pour sa communauté.

Diablo 4 : dernier appel pour le contenu gratuit

Il est intéressant de noter que pour sa dernière campagne sur Diablo 4, l'éditeur a collaboré avec un grand acteur du e-commerce américain, Amazon. Le tout afin d'offrir aux joueurs des récompenses exclusives. Pour rappel, cette offre d'objets gratuits est, comme d'habitude, limitée dans le temps. Il ne reste que quelques jours pour en profiter. Bien que cela puisse sembler suffisant, il est conseillé de s'y prendre rapidement pour ne pas manquer cette opportunité. Le 14 décembre 2023 marque la date limite de cette offre.

Les objets en question sont la Lame de sorcière vermillon, exclusive aux nécromanciens, et le Labrys aux plumes vermillon, destiné aux voleurs et aux barbares. Une bonne nouvelle pour les joueurs est que ces items sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes. Soit sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, et Xbox Series X/S. Voici le lien pour accéder à cette offre.

La saison 3

En plus des objets gratuits, l'enthousiasme des fans pour la saison 3 de Diablo 4 est palpable. Avec plusieurs nouveautés annoncées :