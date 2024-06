L'événement pour célébrer le premier anniversaire de Diablo 4, baptisé la Marche des Gobelins, se tiendra donc jusqu'au 20 juin. Outre du contenu gratuit offert, les joueurs pourront en profiter pour remplir leurs sacs de moult objets et pièces d'or, au détriment des gobelins au trésor.

Diablo 4 fête son anniversaire en offrant du contenu gratuit infernal

Diablo 4 souffle ce mois-ci sa première bougie. Pour marquer le coup, la célébration prend tout d'abord la forme de contenus gratuits à récupérer dans la boutique du jeu, jusqu'au 20 juin. Ceux-ci prennent la forme de skins pour différentes armes, ainsi que deux skins pour votre destrier : Cauchemar et Fardeau du Cauchemar. C'est en tout cas de cette manière qu'on fête apparemment son anniversaire dans les Enfers.

Ensuite, les réjouissances seront de la partie dans tout Sanctuaire avec la Marche des Gobelins du 6 au 13 juin, alors que la saison 4 du jeu bat son plein. De véritables hordes de gobelins se baladeront un peu partout dans le monde ouvert et les donjons. Il n'appartiendra qu'à vous de leur dire bonjour avec vos armes et vos sorts pour récupérer le contenu de leurs sacs, visiblement mieux remplis que d'ordinaire. Lilith se joindra également à cette fête d'anniversaire avec une Bénédiction de la Mère qui durera dix jours. Celle-ci octroiera un gain d'expérience 25% supérieur et un gain d'or augmenté de 50%. Une jolie combinaison pour partir à la chasse aux gobelins et leurs richesses, en somme.

Sachez au passage que Diablo Immortal fête également son second anniversaire avec là encore du contenu gratuit à récupérer, ainsi que diverses activités pour marquer le coup. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l'article de blog dédié au double événement dans l'univers infernal de Blizzard.