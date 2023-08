En bien comme en mal, Diablo 4 continue de déchaîner les passions. La balance penche clairement du côté négatif depuis le lancement de la saison 1, puis du déploiement d’un certain patch. Blizzard a dû faire marche arrière face à la levée de boucliers de la communauté et promet un processus différent à l’avenir pour le déploiement des mises à jour. La prochaine va justement s'attaquer à certaines plaintes des joueurs et va notamment améliorer quelques classes comme le Sorcier et le Barbare. Autre changement : les montures vont enfin pouvoir passer outre les obstacles. Ça n'a l’air de rien dit comme ça, mais ce sera une petite nouveauté salvatrice aux yeux de beaucoup. Et justement, il est encore possible de récupérer du contenu gratuit pour votre fidèle destrier. Il faudra cependant être rapide, car l’offre prend fin incessamment sous peu.

Dernière chance pour récupérer du contenu pour Diablo 4

Blizzard et Amazon continuent de régaler les joueurs. Que ce soit pour Diablo 4, Overwatch 2 ou encore World of Warcraft, les deux géants américains proposent régulièrement aux communautés de ces jeux de récupérer du contenu, que ce soit via un abonnement Amazon Prime Gaming ou Twitch. Skins gratuits, sauts dans le Battle Pass, mini-packs, les cadeaux ne manquent pas. Pour le lancement du hack’n slash, les deux partenaires avaient conduit une campagne permettant de récupérer des cadeaux sur plusieurs semaines. Un temps désormais révolu, mais il est encore possible de récupérer du contenu gratuit pour Diablo 4 si ça n’a pas déjà été fait. Il faudra une nouvelle fois passer par la case Amazon Prime Gaming.

Jusqu’à demain, le 3 août 2023, vous pouvez encore récupérer un pack destiné à votre destrier. Cet ensemble d'armures de monture Brackish Fetch est compatible avec l’ensemble des plateformes, PC comme console, donc pas de jaloux. Ce cadeau à destination de Diablo 4 contient plus précisément :

Écailles de la Mer Morte - Mont Armure

Navire de la Mer Morte - Trophée du Mont

Mariner Will - Trophée de monture

Pour profiter de ce nouveau contenu gratuitement, trois impératifs s’imposent. Avoir un compte Amazon Prime Gaming, ou que quelqu’un de confiance qui en a un, puis lier vos comptes Amazon et Blizzard. Il faudra également avoir terminé la quête « Une faveur de Donan » dans Diablo 4, qui correspond simplement au moment où vous débloquez votre monture. Logique si vous souhaitez vous en équiper. Bref, rendez-vous sur la page dédiée à ce pack sur Amazon Prime Gaming. Et pour la suite ? Les abonnés pourront mettre la main sur un nouveau cadeau différent : un saut de 5 rangs dans le Battle Pass. Il sera disponible immédiatement après la disparition du pack Brackish Fetch.