À l'occasion d'un très long stream « Discussion auprès du feu », Blizzard a ainsi fait part des changements majeurs à venir pour Diablo 4. Des modifications tellement massives qu'elles nécessiteront un report de la saison 4, ainsi qu'un serveur de test. Regardons dans les flammes ce qui attend les héros de Sanctuaire.

Des changements massifs dans tous les sens du terme pour Diablo IV

Après un lancement explosif, Diablo 4 connaît maintenant une période de disette. La faute à un endgame qui a du mal à attirer les joueurs, et des saisons d'une qualité en dents-de-scie. Pour essayer de sauver la troisième en la matière, les développeurs ont même dû ramener des mécaniques de la populaire Saison du Sang. Il ne s'agit cependant là que de rustines, les besoins à apporter au jeu pour relancer l'intérêt étant plus profonds.

À ce titre, le dernier stream des équipes de Diablo 4 a clairement mis un coup de pied dans la fourmilière. Des changements majeurs se profilent à l'horizon. Parmi les points les plus importants à retenir : une profonde refonte du système de loot. D'une part, le jeu entend à l'avenir favoriser la qualité au lieu de la quantité. Il ne sera donc plus question d'une pluie d'objets dont la majeure partie finira à la poubelle. Les joueurs devraient ainsi remplir leur sac moins rapidement, et avec du butin de meilleur qualité. Cela sert le double objectif de moins faire perdre de temps aux joueurs, pour mieux se concentrer sur l'intérêt principal du jeu : trucider du démon. Les statistiques de chaque objet vont par ailleurs grandement gagner en clarté, avec certains bonus beaucoup trop situationnels laissés de côté. De plus, les affixes qui restent se montreront globalement beaucoup plus impactants.

Pour rester sur les affixes, l'ensemble des Aspects légendaires pourront désormais être extraits des objets pour être appliqués sur d'autres pièces, au lieu de quelques-uns jusqu'à présent. Mieux encore, décrafter un objet légendaire avec un Aspect donné permettra d'améliorer son efficacité pour de prochaines applications. S'agissant de l'artisanat, celui-ci va par ailleurs grandement gagner en efficacité. Deux nouveaux systèmes feront leur apparition pour améliorer les chances d'obtenir l'objet parfait pour notre build.

L'heure de la rédemption est arrivé pour Diablo 4 ? @ Blizzard

Une profonde refonte qui demandera du temps

Outre ces changements profonds sur l'itemisation, chaque classe de Diablo 4 va également être grandement remaniée pour les rendre plus efficaces et diversifiées. Blizzard n'avait à ce sujet que quelques exemples par classe. L'équipe nous promet toutefois un littéral mur de notes de patch pour les modifications majeures à venir.

En ce sens et pour la première fois dans Diablo 4, un PTR (serveur public de test) sera déployé sur la version PC du 2 au 9 avril. Cela permettra à tout un chacun de tester toutes ces nouveautés, avec un personnage directement propulsé au niveau 100. Blizzard nous prévient que rencontrer des bugs sur ce serveur risque d'être une occurrence très courante. L'objectif est de rassembler le maximum de retours afin de proposer la saison 4 et une mise à jour majeure les plus aboutis possibles.

Ainsi, la saison 4 arrivera avec un peu de retard. Le rendez-vous pour toutes ces excitantes nouvelles est désormais fixé au 14 mai. Pour connaître tous les détails annoncés par Blizzard, vous pouvez retrouver le dernier stream dans son intégralité ci-dessous.