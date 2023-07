On le sait optimiser un jeu multijoueur n'est pas une tâche très simple et dans le cas de Diablo 4 ça semble même être particulièrement complexe. Blizzard souhaite s'expliquer à ce sujet.

Diablo 4 est un jeu très compliqué à équilibrer et Blizzard ne sait pas sur quel pied danser. À tel point que le patch 1.1 fut une véritable catastrophe pour la communauté. Notamment il semble que les choix d’équilibrage faits par Blizzard soient difficiles à comprendre. Pour faire simple, le patch 1.1 a très mal équilibré l'ensemble; nerfant toutes les classes, aplatissant la courbe XP et réduisant considérablement l'efficacité de certaines statistiques clés. Bref les joueurs râlent et on peut les comprendre. Partant de ce postulat l'éditeur américain doit agir et faire des annonces.

Diablo 4 va revoir son système de patch

Malgré le massacre du patch de Diablo 4, la bonne nouvelle dans tout ça c'est que Blizzard n'est ni sourd ni aveugle. Bien au contraire puisque l'entreprise est tout à fait consciente de la raison pour laquelle les joueurs sont contrariés, et les développeurs prévoient de répondre bientôt à certaines de leurs préoccupations même si la plupart des changements vont rester. Au sein d'un livestream d'urgence sur la situation, Blizzard a voulu rassurer. Le plus gros point à retenir est que la façon dont le patch 1.1 a été déployé (compte tenu du nombre de changements massifs) ne se produira plus. À l'avenir, Blizzard prévoit de partager des notes de mise à jour avant que les correctifs ne soient mis en ligne, pour permettre à chacun de les comprendre et de proposer des commentaires. Malgré tout, l'éditeur a déclaré que vous pouvez vous attendre à ce que des correctifs d'équilibre majeurs arrivent à des moments prévisibles, comme le début des saisons. Au sein du livestream, les développeurs ont expliqué que l'intention derrière de tels changements était principalement de réduire les gros problèmes qui pouvaient ruiner l'expérience de jeu.

Une histoire très sensible

En mai dernier lors d'une interview avec Joseph Piepiora et John Mueller, respectivement Associate Game Director et Art Director nous avions pu interroger Blizzard sur l'équilibrage de Diablo 4. À l'époque voici ce qu'on avait pu nous répondre et ce qui rejoint un peu les propos plus hauts :

Avec la cadence saisonnière, nous apporterons des correctifs à chaque saison plutôt qu'en continu. Nous pensons que tous les builds seront dans une situation d'équilibre, avec bien sûr certains plus forts que d'autres.

Pour le moment, Diablo 4 a reçu un nouveau correctif qui cible la difficulté Nightmare Dungeon. Notamment le niveau 100 ressemblera au niveau 70, grâce à la réduction des PV des monstres et des dégâts sur l'ensemble des niveaux de ce mode de difficulté.