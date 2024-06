Diablo 4 a déjà un an ce mois-ci et marque le coup avec un événement permettant aux joueurs de récupérer de nombreux cadeaux dans Sanctuaire et ailleurs.

Le mois de juin est même un double anniversaire pour la licence hack'n slash de Blizzard. Diablo Immortal souffle également sa seconde bougie. Sur le titre mobile comme sur Diablo 4, la célébration prendra la forme de l'événement baptisé « Marche des Gobelins ». Voici les modalités à connaitre pour récupérer moult cadeaux sur les deux jeux.

Diablo 4 fête son premier anniversaire avec les joueurs et les gobelins

L'organisation de l'événement anniversaire sur Diablo 4 et son pendant mobile est un peu chaotique, mais pouvait-on s'attendre à plus d'organisation de la part de gobelins ? Tout d'abord, sachez qu'il sera possible de récupérer gratuitement divers cadeaux dans les boutiques de chaque jeu. Sur le quatrième opus, cela sera possible du 6 au 12 juin. Mais Blizzard nous indique qu'il sera également possible d'en profiter jusqu'au 20 juin.

Ensuite, les réjouissances seront de la partie dans tout Sanctuaire avec la Marche des Gobelins du 6 au 13 juin, alors que la saison 4 du jeu bat son plein. De véritables hordes de gobelins se baladeront un peu partout dans le monde ouvert et les donjons. Il n'appartiendra qu'à vous de leur dire bonjour avec vos armes et vos sorts pour récupérer le contenu de leurs sacs, visiblement mieux remplis que d'ordinaire. Lilith se joindra également à cette fête d'anniversaire avec une Bénédiction de la Mère qui durera dix jours. Celle-ci octroiera un gain d'expérience 25% supérieur et un gain d'or augmenté de 50%. Une jolie combinaison pour partir à la chasse aux gobelins et leurs richesses, en somme.

Voici les cadeaux qui pourront être récupérés gratuitement dans la boutique de Diablo 4 ce mois-ci © Blizzard

Diablo Immortal souffle sa deuxième bougie avec ses propres cadeaux

Après Diablo 4, c'est à Diablo Immortal de gâter ses joueurs (s'il en reste) via la célébration de son second anniversaire. Le 13 juin, il sera possible d'obtenir gratuitement une gemme légendaire 5 étoiles, à récupérer avant le 20 juin. L'événement Marche des Gobelins sera également ici de la partie, du 6 au 20 juin. Participer aux événements anniversaires comptera également comme la complétion d'une tâche hebdomadaire. En terminer suffisamment permettra d'obtenir les récompenses suivantes :

3 tâches – 3 écussons légendaires liés au compte

9 tâches – 1 gemme rare et un Contrat Familier

15 tâches – 7 écussons rares et le portail Aube Glorieuse

Enfin, trois activités pourront occuper les joueurs de Diablo Immortal du 6 au 13 juin : le Goliath de l'Avarice, l'Épreuve du Pillage et le Pillage des Gobelins. De quoi multiplier l'obtention de beaux butins avec un combat de boss, un mode horde ou un gain drastiquement augmenté de récompenses en fonction des activités suivies. Pour connaître tout le détail sur les événements anniversaire de Diablo 4 et Immortal, rendez-vous sur la page dédiée sur le site officiel de Blizzard.