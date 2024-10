Une fois de plus, Diablo 4 permet de découvrir de très beaux cadeaux. Un très beau programme se dévoile, et cela concerne tous les joueurs. Voici ce qu'il faut faire.

Le 8 octobre marque un grand jour pour les fans de Diablo 4. En effet, l'extension tant attendue Vessel of Hatred fait son entrée. Mais ce n’est pas tout ! Pour fêter ça, Blizzard lance une série de Twitch Drops, permettant aux joueurs et spectateurs de débloquer des récompenses exclusives simplement en regardant des streams. Que vous soyez un joueur actif ou non, vous pouvez obtenir des objets inédits pour enrichir votre expérience de jeu.

De beaux cadeaux sur Diablo 4

Pendant quatre semaines, vous aurez l'occasion de débloquer des récompenses en fonction du temps que vous passez à regarder des créateurs de contenu jouer à Diablo 4 sur Twitch. Le concept est simple : regardez un stream pendant un certain nombre d'heures, et vous obtiendrez des cosmétiques en jeu. Vous n'avez même pas besoin de posséder le jeu pour participer. Les récompenses vous attendront si, un jour, vous décidez de plonger dans l'aventure Diablo.

Le programme est divisé en quatre semaines, chacune mettant à l’honneur une classe différente. Voici ce que vous pouvez gagner chaque semaine :

Semaine 1 (8-15 octobre) : sorcier et Nécromancien. Trois heures de visionnage vous rapportent le bâton "Ringmaster’s Word" (Sorcier) et la faux "Wrangler’s Hook" (Nécromancien). Si vous regardez six heures, vous débloquez les trophées de dos "Guise of the Grand Vizier" (Sorcier) et "Guise of the Tombkeeper" (Nécromancien).

: sorcier et Nécromancien. Trois heures de visionnage vous rapportent le bâton "Ringmaster’s Word" (Sorcier) et la faux "Wrangler’s Hook" (Nécromancien). Si vous regardez six heures, vous débloquez les trophées de dos "Guise of the Grand Vizier" (Sorcier) et "Guise of the Tombkeeper" (Nécromancien). Semaine 2 (15-22 octobre) : barbare. Trois heures vous donnent la hache "Competitor’s Pride", et six heures vous récompensent avec le trophée "Guise of the Gladiator".

: barbare. Trois heures vous donnent la hache "Competitor’s Pride", et six heures vous récompensent avec le trophée "Guise of the Gladiator". Semaine 3 (22-29 octobre) : voleur. Regardez trois heures pour obtenir l'arc "Executioner’s Reach", et six heures pour le trophée "Guise of the Eaglecaller".

: voleur. Regardez trois heures pour obtenir l'arc "Executioner’s Reach", et six heures pour le trophée "Guise of the Eaglecaller". Semaine 4 (29 octobre-5 novembre) : druide. Trois heures de visionnage vous débloqueront le bâton "Battlecaller’s Crook", et six heures le trophée "Guise of the Beastlord".







Il vous suffit de regarder un stream Diablo 4 sur une chaîne ayant activé les Drops Twitch. Une fois les trois heures atteintes, réclamez votre première récompense directement sur Twitch pour continuer à progresser vers le palier des six heures. Si vous oubliez de réclamer la première récompense, vous ne pourrez pas débloquer la suivante. Pensez donc à vérifier régulièrement votre progression et à récupérer vos objets.

En plus des Drops standards, Blizzard propose des récompenses exclusives pour ceux qui soutiennent leurs streamers préférés. Si vous achetez ou offrez deux abonnements Twitch, vous recevrez la monture "Ghost of the Conquered". En offrant quatre abonnements, vous obtiendrez l’armure de monture "Glory of the Victor". Ces récompenses seront envoyées directement dans votre boîte de notifications Twitch, prêtes à être activées sur Battle.net.

