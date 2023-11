Si vous jouez à Diablo 4, alors vous êtes en veine. Du beau contenu gratuit est à récupérer dès maintenant, mais ne perdez pas de temps. Demain, il ne sera plus possible de l'obtenir.

Diablo 4 a récemment fait le plein d'annonces à l'occasion de la Blizzcon 2023. On s'attendait à voir sur le devant de la scène l'une des licences phares de Blizzard, et elle n'a pas déçu. Au programme, un DLC baptisé Vessel of Hatred, prévu pour 2024, et une fenêtre de sortie pour la saison 3. Les joueurs peuvent se réjouir de toutes ces nouvelles, et avant de pouvoir se jeter dessus, un beau cadeau est à leur portée. Mais ils ne doivent pas traîner, car il va bientôt disparaître.

Du contenu gratuit pour Diablo 4

Régulièrement, l'abonnement Prime Gaming se charge de faire des cadeaux à ses membres. Celles et ceux qui le possèdent en plus de Diablo 4 le savent, et ils ont souvent eu l'occasion d'en profiter. Cette semaine, il est encore possible de récupérer un beau cadeau : quatre Sauts de Niveau pour la saison 2. Ces derniers permettent de prendre de l'avance en progressant plus rapidement. Une fois obtenus, ils seront immédiatement placés dans votre Battle Pass. Idéal si on a besoin d'un coup de boost au cours de l'aventure vis-à-vis de la récolte de butin, entre autres. Si vous êtes intéressés, on vous conseille de faire vite. Dès demain, c'est-à-dire le 16 novembre, ce ne sera plus accessible.

Pour l'instant, la saison 2 bat toujours son plein. La Saison du sang a d'ailleurs eu droit à un gros patch 1.2.2 le 7 novembre, et il a fait du bien au jeu. La mise à jour n'a pas seulement taclé des problèmes d'optimisation, mais également des bugs généraux assez gênants. En outre, cinq nouveaux anneaux malfaisants sont récupérables dans les royaumes saisonniers comme éternels. Enfin, des ajustements ont été faits du côté des quêtes, de la jouabilité, de l'accessibilité et autres. C'est une update conséquente qui a remis un peu d'ordre dans le titre, avec des changements bienvenus.

Un avenir radieux pour la saison 3

Avant l'arrivée de la saison 3 de Diablo 4 en janvier 2024, sans plus de précision, nous assisterons à l'évènement Fléau de l'hiver qui prendra place du 5 au 21 décembre 2023. « Éliminez les créatures démoniaques maudites et faites attention, car vous pourriez bien recevoir la visite inopportune de l’Horreur à cape rouge. Restaurez la place Hivernale et protégez l’ambiance festive ! », peut-on lire dans la description donnée par le studio.

De son côté, la saison 3 devrait apporter un certain nombre de nouveautés. On relève notamment l'ajout d'une épreuve inédite : le tournoi. Il prendra la forme d'un donjon JcJ (Joueur contre Joueur) décrit comme étant « non linéaire ». Le but étant de réaliser les meilleurs scores possibles en utilisant correctement ses compétences. Voici ce qu'on nous dit : « Les personnages-joueurs devront récupérer des preuves de puissance pour contribuer à leur score global. Elles pourront être obtenues en tuant des monstres et en détruisant des objets dans Le tournoi ». Il n'y a pas à dire, ça donne l'eau à la bouche.