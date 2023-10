La saison 2 de Diablo 4 est enfin lancée. Pas de gros déboires comme la précédente pour le moment, si ce n’est un démarrage retardé à cause de problèmes techniques. Blizzard a été contraint de repousser le lancement du contenu de quelques heures et de désactiver le crossplay. Tout est réglé maintenant et les joueurs peuvent découvrir le Saison du Sang sereinement. L’éditeur doit reconquérir une partie de sa communauté, qui a délaissé le jeu après la débâcle de la saison 1. Comme pour les inciter à revenir, il fait un joli cadeau à certains d’entre eux.

Un cadeau très utile pour la saison 2 de Diablo 4

Blizzard place beaucoup d’espoirs dans la saison 2 de Diablo 4, en atteste l’énorme patch qui a accompagné son lancement. Après la saison précédente désastreuse, l’éditeur a décidé de revoir presque entièrement sa copie en prenant en compte les retours des joueurs. Réorganisation de l'inventaire, amélioration du loot, objets légendaires inédits, équilibrage à tout-va… les développeurs ont sorti le grand jeu pour rameuter les foules. En plus d’une nouvelle intrigue axée autour des vampires, la saison du Sang apporte plusieurs éléments de gameplay inédits, des équipements uniques et des boss à farmer. Un bien beau programme que les joueurs peuvent découvrir dès à présent. Les membres d’Amazon Prime pourront néanmoins profiter d’un petit coup de pouce pour aller plus vite.

Jusqu’au 16 novembre 2023, les abonnés au service d’Amazon peuvent profiter d’un petit boost pour leur progression dans le Battle Pass de Diablo 4. Après avoir offert une panoplie de contenus gratuits, les deux géants américains renouvellent leur partenariat pour offrir aux joueurs concernés un saut de 4 rangs dans le passe de la saison 2. Il permet alors de récupérer gratuitement des récompenses encore plus vite et sans lever le petit doigt. Parfait pour récupérer du butin sans avoir à farmer de l’XP.

Pour profiter de cette offre, c’est simple comme bonjour. Rendez-vous sur la page Amazon Prime Gaming de ce cadeau de Diablo 4 pour réclamer votre dû. Il sera évidemment impératif de lier vos comptes Batte.net et Amazon si cela n’est pas déjà fait. Une fois récupéré, le saut dans le Battle Pass s’activera automatiquement dès que vous lancerez Diablo 4. On rappelle aussi que ce cadeau ne fait aucun favoritisme, il est disponible peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez, PC, PS5 comme Xbox Series.