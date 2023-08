La saison 1 de Diablo 4 a commencé sur une mauvaise note. Alors que la communauté était globalement très curieuse à l’idée de découvrir son contenu et ses nouvelles mécaniques axées autour des cœurs malfaisants, un simple patch est venu mettre tous les efforts de Blizzard à mal. En cause, des ajustements qui rendent caducs nombres de builds, des nerfs trop importants pour certaines classes ou encore des modifications pour les gains d’XP. L’éditeur américain va déployer le 8 août un patch pour corriger le tir, dont les changements sur le papier sont plutôt bien accueillis pour le moment. Les plus découragés devraient enfin se relancer dans la saison 1 de Diablo 4 et on a une bonne nouvelle pour certains d’entre eux. Ils peuvent actuellement récupérer un joli cadeau pour avancer encore plus vite.

Un cadeau très utile pour Diablo 4

Plus que deux petits jours à attendre avant le patch 1.1.1 salvateur de Diablo 4. Blizzard a confirmé que la prochaine mise à jour répondrait directement aux plaintes des joueurs. L’ensemble des classes profiteront d’ajustements, mais les Sorciers et les Barbares sont deux qui auront le droit à le plus de buffs. Les développeurs ont également revu à la hausse le taux d’obtention des objets légendaires et également rendu certains de ses boss beaucoup plus résistants pour pimenter le tout. Il faudra également s’attendre à ce que les problèmes de VRAM qui faisaient crasher le jeu sur l’ensemble des plateformes soient réglés. Bref, sur le papier, tous les voyants sont au vert. Si vous allez en profiter pour vous replonger dans la saison 1 ou que vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour aller plus vite, Amazon Prime Gaming et Blizzard ont le cadeau parfait pour vous.

Jusqu’au 7 septembre 2023, les abonnés au service d’Amazon peuvent profiter d’un petit coup d’accélérateur à leur profession dans le Battle Pass de Diablo 4. Après avoir offert plusieurs contenus gratuits lors du lancement du jeu, les deux géants américains s’associent pour offrir un saut de 4 rangs dans le passe de la saison 1, permettant de récupérer des récompenses plus vites et gratuitement. Le cadeau parfait pour récupérer du butin sans lever le petit doigt dans le jeu. Pour profiter de cette offre, rien de plus simple.

Il suffit de se rendre sur la page Amazon Prime Gaming dédiée au cadeau puis de réclamer votre dû. Comme à chaque fois, il sera impératif de lier vos comptes Amazon et Battle.net. Le saut dans le Battle Pass s'activera automatiquement lorsque vous lancerez Diablo 4. On le précise comme à chaque fois, l’offre est compatible aussi bien sur PC, PS5 que Xbox Series.