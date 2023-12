Une fois encore, Diablo 4 vous invite à récupérer du contenu gratuit, et là, on vous invite vraiment à vous dépêcher, car l'offre est limitée dans le temps, et elle prendra bientôt fin.

Diablo 4 a encore un bel avenir devant lui. On arrive au terme de l'année 2023, et 2024 marquera le début de la saison 3. En attendant, le studio a des surprises en réserve pour les joueurs. Il s'agit d'un contenu gratuit qui devrait fortement vous intéresser si vous avez le jeu. Par contre, on préfère vous avertir, il ne reste plus beaucoup de temps pour l'obtenir, alors dépêchez-vous.

Encore du contenu gratuit pour Diablo 4

Les récompenses à débloquer sans frais supplémentaires, on ne fait jamais l'impasse dessus. En soi, même si ça ne vous tente pas, ça ne coûte rien d'essayer, juste histoire d'avoir tel ou tel objet dans l'inventaire. Ici, Blizzard vous propose d'obtenir une armure baptisée Dragoon's Path (ou Chemin du Dragoon). Cette dernière est à destination de votre monture, mais ce n'est pas tout. Il y a également deux trophées de monture à récupérer, ce qui en fait un cadeau assez intéressant. C'est Noël après tout, et Diablo 4 ne compte pas déroger à la règle.

Si ça vous intéresse, ne prenez pas trop le temps de la réflexion. En effet, l'offre disparaîtra le 26 décembre prochain. Rappelons que c'est disponible pour tous les détenteurs de Diablo 4. Il suffit simplement de se rendre dans la section « Cadeaux gratuits » du magasin, et l'affaire est réglée. N'hésitez pas à en profiter, ça vous permettra de vous préparer à l'arrivée de la prochaine saison, et du DLC Vessel of Hatred. Celui-ci n'a malheureusement pas encore de date de sortie précise, on sait juste qu'il doit débarquer en 2024. On aura sûrement plus de détails dans les semaines qui viennent, ou lorsque la saison 3 sera déployée.

Une autre récompense gratuite, mais pas pour tout le monde

Vous pensez que c'est tout ? Détrompez-vous, l'éditeur a encore une surprise dans sa poche. Néanmoins, cette fois, elle s'adresse aux possesseurs d'un compte Amazon Prime. Pour cause, depuis la sortie du jeu, Blizzard s’est associé à Amazon pour offrir des récompenses diverses et variées aux joueurs de Diablo 4. En l'occurrence, les abonnés au service du géant américain peuvent s'emparer de la Monture du pack Le fardeau de la mort, sans faire chauffer la carte bleue.

Vous avez jusqu'au 18 janvier 2024 pour l'avoir, en sachant que c'est disponible pour toutes les plateformes. Pour ce faire, comme on l'a dit, il faut d'abord être abonné à Amazon Prime. Ensuite, vous allez devoir vous rendre sur la page officielle dédiée à l’offre puis liez vos comptes Amazon et Blizzard. Une fois que ce sera fait, il ne reste plus qu'à récupérer le cadeau en cliquant sur le bouton adéquat. Simple, et efficace.