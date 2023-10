C'est bientôt fini pour ce contenu gratuit limité de Diablo 4. Celles et ceux qui peuvent obtenir ce bonus n'ont plus que quelques heures avant qu'il ne soit plus disponible.

Le hack'n'slash de Blizzard, le très bon Diablo 4, est d'humour généreuse. Jusqu'au 19 octobre, les joueurs peuvent débloquer des bonus, mais à deux conditions. On vous explique comment recevoir ces contenus gratuits et ce qu'ils renferment exactement.

Un nouveau contenu gratuit pour Diablo 4

Diablo 4 évolue constamment et prochainement, une fonctionnalité ultra attendue répondra aux attentes des joueurs. La personnalisation de vos personnages sera plus poussée à l'avenir, mais Blizzard ne veut pas s'avancer sur une date exacte. « C'est clairement quelque chose que l'on veut faire à l'avenir, mais ce n'est pas encore arrêté pour le moment. Nous entendons beaucoup de joueurs le réclamer, c'est quelque chose que l'on veut clairement faire, mais je ne peux pas donner de date définitive pour le moment. De nombreux nouveaux cosmétiques arriveront dans un avenir proche, et coupes de cheveux inédites feront leur apparition » a fait savoir Andy Lomerson, lead artist sur Diablo 4.

Et ça tombe bien que l'homme évoque toute la partie de l'allure des héros, car pour encore quelques heures, Amazon Prime Gaming offre le pack Vermillon Diablo 4 à ses abonnés. « Libérez de puissants sorts et détruisez vos ennemis à grande distance avec ce pack vermillon, qui comprend deux variantes d'objets cosmétiques pour les classes de sorcier, de nécromancien et de voleur. Remarque : le Tome sombre Vermillon ne peut être équipé que pour les classes de Sorcier et de Nécromancien et le Lanceur d'éclairs Vermillon ne peut être équipé que pour les classes de Voleur » (via Amazon Gaming).

Un pack qui inclut un Grimoire sinistre vermillon et un Lance-éclair vermillon. Cela concerne tout le monde, même les joueurs console de Diablo 4. Le bonus doit être validé sur le web dans l'interface Amazon Gaming, mais il pourra être utilisé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Crédits : Amazon Prime Gaming.

Des galères pour le lancement de la saison 2 du jeu

Alors que la saison 2 de Diablo 4 est là pour relancer le jeu, qui a déçu lors de sa saison 1, Blizzard s'est encore pris les pieds dans le tapis. À l'heure fatidique d'ouvrir les serveurs, la société a annoncé un retard de plusieurs heures au plus mauvais moment. « Nous avons rencontré quelques complications et nous allons repousser de quelques heures le lancement de la Saison du Sang afin d'y remédier. Nous vous tiendrons au courant aussi vite que possible. Merci de votre patience ». Finalement, vers 21h30, les équipes ont pu sortir la saison 2 qui est actuellement disponible. Cependant, ce n'est pas encore stable.

Des bugs ont été relevés hier soir et pour maintenir une bonne stabilité, Blizzard a désactivé la fonctionnalité crossplay de Diablo 4. Une décision radicale, mais si ça permet à certains d'accéder à ces contenus inédits... Quelques heures avant cela, l'entreprise a été aussi moquée pour une vidéo remplie d'erreurs puisqu'elle ne montrait pas les bons changements.