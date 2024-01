L'année 2024 va être un grand cru pour Diablo 4. Elle ne marquera pas seulement le début de la saison 3, mais également l'arrivée du DLC Vessel of Hatred. En attendant, Blizzard est à l'écoute de la communauté, et apporte des changements à l'expérience en conséquence. Néanmoins, il y a un problème bien précis que le studio n'a pas l'air de vouloir régler dans l'immédiat. Et la raison est simple, il peut créer des situations amusantes pour les joueurs.

Etre surpuissant dans Diablo 4, c'est effectivement amusant

La chaîne Youtube Electric Playground Network a eu l'occasion de s'entretenir avec Rod Fergusson, le manager général de la franchise Diablo. Bien sûr, de nombreux sujets ont été abordés, et l'idée n'est pas de tous les retranscrire ici. On va plutôt se concentrer sur l'un d'entre eux, celui qui concerne l'équilibrage des builds. Ce n'est pas un secret, il y en a qui sont considérés comme étant surpuissants. Au point où vous êtes inarrêtables. Si ça arrive, c'est normalement à l'équipe de développement d'intervenir pour rectifier le tir. Eh bien, visiblement, pas cette fois.

On exagère un peu, mais Fergusson a expliqué clairement qu'ils allaient encore patienter avant d'équilibrer quoi que ce soit. Pour lui, ce n'est pas vraiment une grosse tare, mais plutôt un moyen pour les joueurs de s'amuser. On se sentirait « comme le roi du monde », tout en comprenant que ça ne durera pas éternellement. Sur le papier, il n'a pas totalement tort, mais ça pose la question du challenge dans une expérience comme Diablo 4. Est-ce qu'on ne deviendrait pas trop puissant justement, jusqu'à ne plus apprécier les défis proposés ?

Le truc avec un jeu Diablo, c’est que ce sont ces moments où tu as l’impression de tricher ou que tu sais que tu as berné l’équipe de développement ou que tu profites d’un exploit qui sont vraiment, vraiment amusant. C'est ce qu'on a essayé de faire dans Diablo 4. C’est la magie : trouver le bon défi. Si c’est trop facile, alors les gens vont se dire, ce n’est pas amusant parce que c’est trop facile, mais si c’est trop difficile, c’est la même chose.

Une année 2024 prometteuse pour la franchise

La prochaine grosse étape pour Diablo 4, c'est l'extension Vessel of Hatred, si on laisse de côté la saison 3. Ça promet un bel avenir au jeu, mais pour l'instant, on est un peu sur notre faim. Le DLC n'a toujours pas pointé à nouveau le bout de son nez, ce qui fait qu'il n'a pas encore de date de sortie précise. On sait qu'il doit arriver en 2024, et c'est tout. On aura sûrement plus de détails dans les semaines qui viennent, du moins c'est ce qu'on espère. En attendant, vous pouvez profiter de la mise à jour 1.2.3a. Cette dernière offre un avantage plutôt alléchant, puisqu'elle double le taux de drop des Ultra-Uniques de l'Écho de Duriel jusqu'au 8 janvier 2024.