Les lancements des jeux multijoueur sont toujours de petits événements. Peu importe le genre, MMO, FPS, Battle Royale ou RPG-hack'n slash comme Diablo 4 … à chaque fois, ou presque, c’est la même chose. Les joueurs se ruent dessus dès l’ouverture des serveurs et tout explose plus ou moins. Dans le meilleur des cas, c’est instable, mais ce n’est jamais vraiment fluide, sauf lors des sorties diffuses, étalées sur plusieurs jours et créneaux horaires. Malheureusement, tout le monde ne fait pas ça.

Blizzard est attendu au tournant

Quoi qu’il en soit, l’un des derniers à s’être malheureusement illustré avec un lancement catastrophique, c’est Blizzard avec son Overwatch 2. Un free-to-play né des cendres du premier opus tout bonnement supprimé dans la foulée. Overwatch 2 a alors totalement fait brûler les serveurs de la maison mère. C’est pas compliqué, pour certains joueurs (comme l’auteur de ces lignes) ont dû patienter près d’une semaine pour pouvoir jouer.

Oui, des jours entiers sans pouvoir se connecter à cause de files d’attente interminables, de crashs voire même d’une exclusion pure et simple des serveurs. Les joueurs se sont rapidement fait entendre sur les réseaux sociaux et Blizzard s’en est excusé. Autant vous dire que pour Diablo 4, les développeurs n’ont pas le droit à l’erreur d’autant que leur jeu est extrêmement attendu. C’est d’ailleurs pour ça que Blizzard a pris les devants.

Diablo 4 veut faire les choses bien...

Avant sa sortie officielle, le 2 juin en accès anticipé puis le 6 juin pour tout le monde, Diablo 4 a eu le droit à plusieurs bêtas, non seulement pour s'équilibrer bien entendu, mais aussi pour tester ses fonctionnalités en ligne. Le dernier en date était d’ailleurs essentiellement calibré pour mettre les serveurs au défi, et ça s’est presque bien passé.

Blizzard est donc plutôt confiant en sa capacité à encaisser le choc de la sortie. « Nous avons beaucoup appris de chacun d'entre eux [des tests]. Nous nous sentons bien à ce sujet ». Il explique que les équipes ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour que le jour de lancement se passe le mieux possible. « Nous avons travaillé. Nous avons fait beaucoup de tests, nous sommes donc prêts ».

La première vague arrivera le 2 juin prochain, mais ici, ça devrait plutôt bien aller. En revanche, lors du lancement global le 6 juin, ça risque de faire mal. Et quand bien même Fergusson est sûr de lui, il est également conscient que ça risque de coincer dans les files d’attente et que les serveurs vont devoir avoir les reins solides. Il préfère donc mettre les joueurs en garde. « Vous savez, il ne faut jamais dire jamais. Ce sera peut-être un peu cahoteux le premier jour. Mais, comme nous l'avons fait ces week-ends de test, nous apprendrons et nous nous adapterons ».

... mais n'est pas à l'abri des problèmes

Vous voilà donc prévenu. Blizzard a fait son maximum pour que tout puisse rouler comme sur des roulettes, mais Diablo 4 n’est pas à l’abri de quelques couacs au démarrage. Notez que si vous espériez jouer hors ligne en solo, c’est tout bonnement impossible puisque Diablo 4 nécessite une connexion internet obligatoire. Ça ne lui enlève en rien de sa superbe, mais beaucoup de joueurs trouvent ça plutôt déplaisant. Difficile de les contredire à ce sujet. Plus ça va, plus les jeux sont dépendants d’une connexion internet. Et en cas de pépins, même les joueurs solitaires ne peuvent plus jouer. Quoi de plus frustrant ?

Qu’à cela ne tienne, espérons que le lancement de Diablo 4 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One se passe bien. Et surtout, que tout le monde puisse jouer rapidement et sereinement. Premiers éléments de réponse dans moins de 24 heures, et réponse ultime le 6 juin.