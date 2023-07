Les joueurs de Diablo 4 continuent de jouer malgré la déception du dernier patch et ils attendent tous des nouvelles. Blizzard va bientôt apporter de gros changements concernant l'équilibrage et profite d'une prise de parole pour faire une piqûre de rappel à certains joueurs qui prennent un peu trop leurs aises sur le jeu.

Diablo 4 est un franc succès. En vérité, c'est même véritablement colossal. Le titre s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires en deux temps trois mouvements et pulvérise tous les records chez Blizzard. C'est bien simple, Diablo 4 est le plus gros succès de l'éditeur/développeur. C'est assez historique. Mais qui dit toujours plus de joueurs dit aussi toujours plus de tricheurs. Et sur ça, Blizzard est intransigeant. Peut être même un peu trop.

Attention à ne pas bêtement perdre votre compte Diablo 4

Lors d'une récente prise de parole, Adam Fletcher, responsable de la communauté, a prévenu les joueurs que le studio ne manquerait pas de punir qui que ce soit si l'utilisation de logiciel tiers était avérée. « Le règlement de Blizzard interdit explicitement la triche, les bots, les hacks et tout autre logiciel non autorisé qui automatise, modifie ou interfère avec le jeu » ecris t-il sur des forums qui traitent du sujet. Il précisera aussi que « tous les logiciels de modification de jeu sont interdits dans Diablo 4 ». Il conclura enfin en affirmant que la politique stricte de Blizzard est là pour garantir une expérience optimale et que tout manquement au règlement sera sévèrement puni. Comprenez par là que c'est le ban assuré si vous modifiez votre jeu.

Seulement voilà, Adam Fletcher a beau avoir été clair et avoir crié, beaucoup de joueurs se posent encore des questions concernant l'utilisation de mods et de logiciels permettant d'afficher des données de jeu supplémentaires ou capable de modifier l'interface utilisateur. Des logiciels finalement non intrusifs pour l'expérience des autres joueurs et qui n'ont aucun impact sur les performances des personnes qui les utilisent. Comme pour World of Warcraft, les joueurs de Diablo sont nombreux à utiliser des interfaces modifiées pour accéder rapidement à des données ou en afficher certaines autrement impossibles à voir. Mais si sur le MMO c'est presque monnaie courante, il semblerait visiblement que sur Diablo 4, ce soit totalement interdit.

Blizzard ne rigole pas en ce qui concerne la modification de son jeu. Il souhaite visiblement en avoir le contrôle total sans laisser les joueurs le modifier. Reste à voir si le studio reviendra sur sa parole concernant les mods visant à améliorer l'expérience utilisateur, mais pas à tricher. Mais pour le moment, c'est un non catégorique.

De gros changements à venir avec le prochain patch

En parlant de modification, vous n'êtes pas sans savoir que le jeu a récemment reçu un patch améliorant l'ergonomie de ses menus afin que les joueurs à la manette n'achètent plus de battle pass sans le faire exprès. Et bien ce patch n'était que le début des festivités puisque Blizzard a d'ores et déjà prévu de parler de la suite dès ce vendredi lors du prochain Feu de Camp. Un stream entièrement dédié au jeu qui viendra apporter des éléments de réponse concernant les prochaines mises à jour. Ca se passera dans la soirée sur la chaine Youtube officielle notamment.

En vrac, on s'attend à avoir des infos concernant les modifications prévues pour les classes Sorcier et Barbare, mais aussi pour les gains d'XP injustement nerfés à l'excès. Certains joueurs espèrent aussi une amélioration des Vagues Infernales qui ont pris très cher lors du dernier patch. Après la grosse mise à jour de sa saison 1, Blizzard avait essuyé une tempête de critiques de la part des joueurs. Le studio avait alors décidé de revenir en arrière et avait affirmé qu'une nouvelle grosse update viendrait corriger le tir. On aura donc des réponses à tout ça d'ici quelques heures.