Diablo 4 continue tranquillement sa belle ascension dans l'histoire du jeu vidéo et dans le cœur des joueurs, et fait déjà de belles promesses pour la suite de l'aventure.

Comme il fallait s'y attendre, Blizzard n'allait pas arrêter la valse des patches qui a actuellement lieu sur Diablo 4. Il y a encore peu de temps, nous avions d'ailleurs eu le droit à la mise à jour 1.1.3 qui permettait de proposer des ajustements majeurs aux groupes de monstres, des corrections de bugs pour plusieurs quêtes, des correctifs d'interface utilisateur et de gameplay, ainsi que diverses autres améliorations. L'objectif était notamment aussi de préparer le terrain pour la Saison 2, qui porte le petit nom de Season of Blood. Dans ce contexte, certains fans se demandaient s'il y aurait un autre patch avant l'arrivée de ce nouveau gros contenu. Il semble que la réponse soit oui.

Diablo 4 s'offre une belle nouvelle

Comme l'a confirmé Adam Fletcher, directeur de la communauté de Blizzard, sur Twitter, il y aura effectivement une autre mise à jour, alias le patch 1.1.4 de Diablo 4, avant le lancement de la Saison 2 tant attendue. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la discussion sur le réseau social dans le post ci-dessous :

Des projets pour la version 1.1.4 ou bien la saison 2 en octobre sera notre prochaine étape en ce qui concerne les nouveautés ? Ce serait cool d'avoir des infos, merci Adam ;-) Il y aura une version 1.1.4 oui. Nous aurons plus de nouvelles sur la S2 bientôt.

Le mot est lâché : il y aura bien un autre patch, histoire de marquer une dernière étape dans la riche histoire de la Saison 1 de Diablo 4. On peut s'attendre, comme pour le précédent, à de nombreuses corrections visant à résoudre ce qui gêne la progression ou l'immersion des joueurs. En faisant un petit tour sur le forum Reddit, on peut prendre la température quant aux attentes des joueurs en réponse à cette annonce. Notamment, nombreux sont ceux qui souhaitent une résolution complète des problèmes liés aux événements et à l'apparition de PNJ à certains moments clés des quêtes. Toute la section concernant l'Antre de Sarat semble poser de très nombreux problèmes. En cause : le manque d'œufs d'araignées, entre autres problématiques du même ordre. Si nous n'avons pas encore de détails sur le contenu, cela ne devrait pas tarder.

La Saison 2 dans la ligne de mire

Tout d'abord, cette nouvelle Saison de Diablo 4 est l'occasion de découvrir tout un nouveau pan scénaristique. En effet, cette nouvelle saison est placée sous le signe du sang : des vampires s'en prennent au Sanctuaire, le monde de Diablo 4, sous les ordres d'un seigneur buveur de sang. Pour vous aider dans votre tâche ardue, vous rencontrerez Erys, une chasseuse de vampires. Par contre, l'histoire autour de Lilith et Baal ne devrait pas avancer ; il faudra vraisemblablement attendre l'arrivée d'une première extension de Diablo 4 pour découvrir la suite. La Saison 2 pourrait aussi être l'occasion d'introduire un nouveau mode de difficulté, même si cela n'est pas confirmé. Ce qui est certain, en revanche, c'est l'ajout de nouveaux pouvoirs centrés sur le vampirisme. Si vous aimez Dracula, vous allez adorer. Un bel ajout par rapport à Diablo 3. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 17 octobre 2023.