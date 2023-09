Les joueurs de Diablo 4 peuvent encore récupérer du contenu gratuit pour le hack 'n' slash, mais on vous conseille de faire vite, car l'offre ne va pas durer.

Comme tous les jeux de la licence, Diablo 4 continuera à accueillir du nouveau contenu pendant un long moment. Avant ça, Blizzard a eu du pain sur la planche, car le lancement de la Saison 1 a été catastrophique à cause de nombreux changements mal accueillis par les joueurs. Au gré de quelques mises à jour, le studio est quand même parvenu à redresser un peu la barre. Malgré ces efforts et un patch 1.1.4 comportant beaucoup de correctifs, la communauté n'est pas encore complètement satisfaite. Peut-être que ce joli cadeau à récupérer gratuitement pour les abonnés va redonner le sourire aux joueurs.

Un beau cadeau gratuit pour certains joueurs de Diablo 4

Non, Amazon Prime Gaming ne se contente pas de proposer des jeux gratuits aux abonnés Prime. La boutique en ligne offre régulièrement du contenu pour les gros jeux du moment. Cette fois, ce sont les joueurs de Diablo 4 qui sont gâtés. Jusqu'au 12 octobre, vous pouvez récupérer gratuitement un pack contenant le Grimoire sinistre vermillon et le Lance-éclair vermillon, des variantes d'objets cosmétiques pour les classes de sorcier, de nécromancien et de voleur. Bien sûr, il faut être abonné à Amazon Prime pour profiter de ce beau cadeau.

« Le Tome sombre Vermillon ne peut être équipé que pour les classes de Sorcier et de Nécromancien et le Lanceur d'éclairs Vermillon ne peut être équipé que pour les classes de Voleur », précise Blizzard . Évidemment, vous pourrez ensuite profiter de ce contenu quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez à Diablo 4. Un joli pack à récupérer avant le lancement de la saison 2 du hack 'n' slash. Rendez-vous ici pour récupérer votre cadeau.

Rappelons que la Saison du Sang embarquera notamment de nouvelles quêtes et cinq boss endgame supplémentaires. Elle sortira le 17 octobre 2023 sur tous les supports, au cœur d'un mois très chargé en grosses sorties. Espérons que son lancement se passe dans de meilleures conditions que celui de la Saison 1. Récemment, le directeur du jeu Rod Fergusson reconnaissait que Diablo 3 n'avait pas été à la hauteur des attentes, mais que le studio comptait faire mieux avec Diablo 4. Ce succès passera forcément par une excellente Saison 2 et un accueil positif de la part du public.