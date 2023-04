Blizzard pourrait faire une dernière surprise et offrir un ultime cadeau aux fans de Diablo 4. Une annonce secrète se prépare et le studio tease à fond de balle.

Dire que Diablo 4 est impatiemment attendu serait à ce stade un doux euphémisme. Près d’onze ans après la sortie du troisième volet, les fans ont pu se délecter d’un avant-goût du jeu avant sa sortie en juin prochain grâce à deux weekends de bêta. Des phases d’essai qui ont permis à Blizzard de prendre la température sur certains aspects du jeu et de préparer de nombreux changements avant le lancement de Diablo 4 le 6 juin prochain. L’équipe de développement a déjà communiqué une longue liste de modifications prévues suite aux retours des joueurs, mais il se pourrait bien qu’elle leur fasse un dernier cadeau avant le jour J.

Une autre bêta pour Diablo 4 ?

Quelque chose se trame autour de Diablo 4. En amont du prochain livestream qui aura lieu ce jeudi 20 avril 2023 au soir, Blizzard y va de son teasing. La présentation, qui durera tout même 90 minutes, fera la part belle aux contenus endgame et aux points qui sont ressortis de la bêta notamment autour des classes et des donjons. Pourtant, une petite surprise pourrait être dévoilée à l'occasion si l’on se fie aux déclarations de Rod Fergusson, responsable de la franchise. « Est-ce que c’est celui avec l’annonce secrète ou bien on n’en parle pas encore ? Je voudrais rien dévoiler », a-t-il tweeté à propos du livestream en question.

Depuis, plusieurs membres de l'entreprise y sont allés de leur teasing, y compris le compte Twitter officiel de Diablo 4. Certains fans ont depuis supposé qu’il s’agirait d’une ultime phase de beta, ce qui n'était pas prévu, et il semblerait bien que ce soit le cas. « Ça peut s’arranger » a répondu l’entreprise à un joueur qui demandait de pouvoir jouer encore à cette suite avant sa sortie. Le président de Blizzard lui-même a ajouté son grain de sel en ajoutant dans cette même conversation simplement avec un gif montrant un personnage en forme d'yeux.

Tous les voyants sont donc au vert pour l’annonce d’une nouvelle beta surprise ce soir. Rendez-vous à 20h00, heure française, pour en avoir le cœur net. Pour mémoire, Diablo 4 est attendu ce 6 juin sur Xbox Series, PS5, PC, Xbox One et PS4.