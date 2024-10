En plus de l'arrivée de Vessel of Hatred, son premier DLC majeur, Diablo 4 va bientôt accueillir de profonds changements à travers sa saison 6, disponible quant à elle pour tout le monde.

Le 8 octobre s'annonce comme une date extrêmement importante pour Diablo 4 et son avenir. En plus du lancement de Vessel of Hatred, d'énormes changements se profilent pour le jeu de base. Ce tant sous la forme de la prochaine saison que via une nouvelle mise à jour massive venant rebattre les cartes.

La Haine se répand avec la saison 6 de Diablo 4

La saison 5 des Hordes Infernales touche bientôt à son terme, et Diablo 4 accueillera donc bientôt la prochaine saison. Celle-ci arrivera plus précisément le 8 octobre, soit en même temps que Vessel of Hatred. Il ne sera toutefois pas nécessaire de posséder cette extension pour découvrir ce qu'elle apportera au jeu. Baptisée Saison de l'Ascension de la Haine, elle fait en tout cas écho à l'histoire du DLC, qui marque le grand retour de Mephisto, le Seigneur de la Haine.

Les héros de Sanctuaire devront affronter les aliénés, des créatures corrompues par la haine, et les marche-mondes introduits dans Diablo 3. Ceux-ci nous emmèneront dans les Royaumes Bouillonnants de Haine. Y terrasser ces monstres altérés nous permettra d'obtenir des Opales Bouillonnantes. Celles-ci pourront être échangées auprès du des Croisés du Zakarum, qui font aussi leur grand retour dans Diablo 4 (en attendant que cela prenne la forme d'une nouvelle classe) contre de nouveaux butins.

De nouveaux et profonds changements sur le jeu de base

Outre cette nouvelle activité introduite dans la saison 6, Diablo 4 va encore connaître de profonds changements apportés à la base même du jeu. Ceux-ci s'intéressent principalement à la progression, avec un niveau maximum maintenant fixé à 60 (au lieu de 100). Cela se traduit toutefois par 10 points de compétence supplémentaires, là où leur obtention s'arrêtait auparavant au niveau 50. Le système de parangon sera par conséquence profondément revu, avec un niveau maximal maintenant fixé à 300. Le système de plateau introduit dans Diablo 4 en profite également pour se peaufiner.

Outre la progression entièrement repensée, chaque classe aura droit à une nouvelle compétence pour apporter un peu plus de diversité aux builds. Comme à chaque saison, nous aurons également droit à de nouveaux objets uniques, légendaires et mythiques. Tout cela ne sera certainement pas de trop pour faire face aux nouveaux niveaux de difficulté Tourment ajoutés à Diablo 4. Blizzard a donc mis les petits plats dans les grands pour que le 8 octobre soit une date que les fans de la franchise ne voudront pas manquer. Reste maintenant à voir si leurs efforts porteront leurs fruits (Bouillonnants de Haine).

