Diablo 4 semble enfin sortir la tête de l’eau. Le jeu a été un véritable succès critique et commercial à son lancement, mais un élan de changements initié par la saison 1 est venu ternir ce beau tableau. De nombreux joueurs ont déserté Sanctuaire, la communauté n’a eu de cesse de se plaindre auprès de Blizzard, les choix des développeurs ont eu du mal à passer. Depuis, ils n’ont eu de cesse de s’évertuer à reconquérir celles et ceux qui ont désavoué le jeu. Le lancement de la saison 2 a été bénéfique pour le jeu, corrigeant de nombreuses tares qui faisaient tant l’objet de plaintes. L’éditeur compte poursuivre sur sa lancée avec une nouveauté pensée spécifiquement pour les fans.

L'abattoir de Zir arrive dans Diablo 4

Blizzard n’en a pas encore fini avec la saison 2. Alors que la troisième sera lancée en janvier prochain, les développeurs ont concocté quelques surprises pour occuper les joueuses et les joueurs pendant les fêtes de fin d’année. L'événement Fléau de l'hiver apportera une petite ambiance festive et horrifique du 5 au 21 décembre, mais ce n’est pas ce qui intéresse le plus les fans les plus fervents du jeu. C’est aussi à cette même date que l’abattoir de Zir arrivera dans Diablo 4. Ce nouveau donjon culminant de haut niveau vous invitera celles et ceux ayant terminé le périple saisonnier à relever des défis toujours plus brutaux. L’objectif, tuer rapidement des hordes d’horreurs afin d’invoquer les fidèles traqueurs de sang de Zir pour mieux les tuer. Les aventuriers n’auront qu’un maximum de 10 minutes chrono pour triompher.

À chaque épreuve réussie, le challenge devient de plus en plus relevé. Les développeurs ont annoncé la couleur pendant leur dernier Feu de Camp : ce sera le défi le plus ardu proposé par la Saison du Sang. C’est dire ! En terminant le premier palier de l’abattoir de Zir, les joueurs débloqueront un glyphe unique : larmes de sang, essentiel à leur survie dans ce nouveau donjon. De par sa puissance, il nécessitera en revanche un lourd tribut et demandera plus de points d’expérience pour ses améliorations que les glyphes de parangon typiques. Côté difficulté, cette nouveauté de Diablo 4 devrait rappeler celle d’un donjon du Cauchemar de niveau 100. Autant dire qu’il faudra faire preuve d’endurance et bien se préparer pour venir à bout des 25 niveaux qui ne cessent de gagner en difficulté.

Des DLC à 100 dollars ?

Rendez-vous donc le 5 décembre pour de nouveaux challenges dans Diablo 4. L’annonce de ce nouveau donjon semble en tout cas avoir fait écho auprès de la communauté, beaucoup de membres se disant particulièrement impatients de laminer les sbires de Zir. Ils sont en revanche moins emballés à la possibilité que les DLC du jeu soient facturés 100 dollars. La rumeur a enflé quand un sondage de Blizzard a été partagé sur la Toile. On y découvrait que l’éditeur n’excluait pas l’idée de facturer assez cher ses extensions si les joueurs étaient prêts à mettre le prix. Rien n’est gravé dans la roche pour l’instant, et vu la levée de boucliers suite à cette découverte, il y a peu de chance qu’il prenne le risque d'anéantir ses efforts pour reconquérir sa communauté . Affaire à suivre…