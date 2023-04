Devolver Digital, l'éditeur très en vogue qui sort - en majorité - des pépites indépendantes, va chasser sur les terres d'Apple avec un produit extrêmement onéreux. Un objet qui va également prendre beaucoup de place dans votre pièce de jeu ou votre salon, s'il vous prend l'envie de faire un prêt pour craquer.

Un jeu Devolver Digital à plus de 5 000$, ça existe et c'est dispo !

La société Devolver Digital, à qui l'on doit des bijoux tels qu'Hotline Miami, Katana Zero ou The Messenger, s'est dit qu'en ces temps de crise, les joueurs avaient peut-être des milliers de dollars en trop. L'éditeur a alors pensé rendre hommage à House of the Dead en publiant House of the Gundead. Un jeu basé sur le rogue-lite / bullet hell Enter the Gungeon. Jusque-là, pourquoi pas. Mais il y a un hic.

Cet House of the Gundead n'est vendu qu'avec une borne arcade pour la modique somme de 5 499$, hors frais de port et taxes douanières cela va s'en dire. Pour la construire, Devolver Digital s'est rapproché de l'entreprise Griffin Aerotech qui sont des spécialistes dans le domaine.

Un tout nouveau dungeon crawler développé par Griffin Aerotech en collaboration avec Devolver Digital et Dodge Roll. Explorez et frayez-vous un chemin à travers une série d'étages en constante évolution, protégés par l'adorable et dangereux Culte des morts-vivants. Utilisez votre matière grise pour découvrir des armes fantastiques, des bonus de fou et des secrets cachés pour prendre l'avantage sur la horde de Gundead. Via le site officiel du jeu.

Pour 5 499$, hors frais supplémentaires, vous recevrez un gros bébé de 249 kilos avec un écran LCD de 43 pouces. Une borne d'arcade décorée en conséquence, avec le jeu à l'intérieur et deux pistolets, comme House of the Dead ou Time Crisis. Et en prime, toute la gratitude de Devolver Digital. Un sacré objet de collection déjà disponible.

D'autres titres à surveiller pour toutes les bourses

Après le succès de Cult of the Lamb en 2022, Devolver Digital a d'autres cartouches prometteuses. Des jeux originaux qui ne coûteront pas deux bras et deux jambes cette fois. Celui qui nous a tapé sacrément dans l'oeil lors de son annonce, c'est The Plucky Squire. Un jeu d'aventure / plateforme qui va multiplier les perspectives pour un résultat unique, même si ça rappelle certains Mario (entre autres).

Ensuite, il y a le fast-FPS survitaminé Anger Foot et ses grosses vibes à la Hotline Miami. Comme Chuck Norris, le joueur mettra ses pieds où il veut, du moment que c'est pour botter les fesses de crocos mafieux en jogging. « Anger Foot est un FPS ultra-rapide dans lequel les seules choses plus dures que vos pieds sont les basses qui tabassent » (via Steam).

Enfin, Skate Story intrigue aussi énormément, rien que pour sa direction artistique. À l'image du prochain Skate, le joueur sera amené à réaliser des tricks. Des figures qui permettront de tuer des démons, leur soutirer leurs âmes et les échanger pour améliorer la planche du personnage.

Ces trois jeux The Plucky Squire, Anger Foot et Skate Story seront disponibles en 2023.