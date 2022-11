Selon le célèbre journaliste de Bloomberg Jason Schreier, le studio Eidos Montréal serait en train de développer un jeu Deus Ex. Une bonne nouvelle pour les fans après 6 ans d'absence du coté du RPG d'infiltration.

Onoma faisait partie de l'acquisition qui a vu Embracer prendre le contrôle d'Eidos et des franchises Tomb Raider, Deus Ex et Legacy of Kain. Lors d'une réunion tenue aujourd'hui à 14 heures (heure de l'Est), la société a informé son personnel de la fermeture d'Onoma, qui se concentre désormais uniquement sur les PC et les consoles.