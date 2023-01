Depuis la sortie de Detroit Become Human, le studio français Quantic Dream est un peu avare en nouveau jeu. Il faut dire que l'équipe parisienne est actuellement en plein développement d'un certain Star Wars Eclipse dont on sait finalement très peu de choses, si ce n'est qu'il devrait s'agir d'une œuvre comprenant beaucoup d'éléments narratifs et se déroulant durant la période la Haute République. Et la narration, c'est quelque chose que Quantic Dream maitrise très bien. Preuve en est le succès fou de Detroit.

Detroit Become Human, la quintessence du jeu narratif ?

Datant de 2018, avec un style narratif très particulier, qui aurait pu croire que Detroit Become Human se vende par palettes ? Au même titre que Elden Ring, et malgré l'aspect un peu "niche", le jeu vidéo de Quantic s'est vendu comme des petits pains, à savoir tout de même à 8 millions d'exemplaires. Pour avoir une idée d'ordre de grandeur, c'est un peu comme si l'entièreté de la population Suisse avait le jeu en sa possession. Un très beau succès donc qui prouve une nouvelle fois qu'il est possible de gagner beaucoup d'argent avec un jeu qui sort des sentiers battus. Ce qu'hélas Ubisoft a eu du mal à comprendre en tentant à tout prix de sortir un Battle Royale avec pas moins de 12 essais infructueux.

Dans nos colonnes, l'ami Julo avait à l'époque très apprécié le jeu comme vous pouvez le voir dans notre TEST. Il avait même reçu notre petit macaron indispensable, signe de sa grande qualité vidéoludique. Notamment grâce à sa technique et sa mise en scène cinématographique assez bluffante.

Pour vous, le succès de Detroit Become Human est t-il mérité ? Avez-vous apprécié le jeu de votre coté et comprenez-vous l'engouement pour celui-ci ?