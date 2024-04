Le 4 juin, Destiny 2 va accueillir sa prochaine extension, baptisée La Forme Finale. Un nom évocateur, qui pourrait indiquer que ce deuxième opus est arrivé à la fin d'un cycle. Ainsi, Bungie s'armerait déjà, selon des rumeurs, pour la suite des aventures des Gardiens.

Déjà de la suite dans les idées pour Destiny ?

Cela fait maintenant sept ans que Destiny 2 est sorti. D'abord sous la tutelle d'Activision, Bungie a ensuite brièvement retrouvé son indépendance avant d'être racheté par PlayStation en 2022. Durant tout ce temps, son MMOFPS a connu divers hauts et bas, selon les moments et les extensions. Le deuxième opus devrait toutefois trouver un point final à son histoire riche et complexe via l'extension La Forme Finale. Mais quid de la suite ?

Une rumeur s'agissant d'un Destiny 3 avait été soulevée un mois auparavant sur Reddit, par rapport justement à ladite extension. Un utilisateur avait leaké/prédit (prenez le terme qui vous convient le mieux) la nouvelle fonctionnalité introduite dans la Forme Finale qu'est le Prisme. Pour rappel, il s'agit d'un système permettant de mélanger des compétences des différentes classes de Gardiens. L'utilisateur avait en seconde partie de son commentaire indiqué que Bungie travaillerait sur un troisième opus portant le nom de code « Payback ». Cette rumeur vient fraîchement d'être reprise par le bien informé Paul Tassi, chez Forbes.

Un Marathon en vue pour Bungie

Sans le dire, l'homme a en effet confirmé ce qu'avait avancé l'utilisateur Reddit concernant Destiny et une potentielle suite. « Puisque sa prédiction s'agissant du Prisme était correcte, il est raisonnable de penser que la seconde moitié de son commentaire le soit également ». Paul Tassi mesure cependant ses propos. « Je vais creuser un peu pour voir si je peux trouver d'autres sources fiables sur le sujet ». Pour ajouter de l'eau au moulin de la rumeur, l'utilisateur Reddit s'est fendu d'un autre commentaire hier. « Le nom de code Payback fait référence au fait que Bungie veut se venger contre lui-même en créant quelque chose qui correspond davantage à sa vision, en espérant que cela plaira aux joueurs ».

Étant donné que Bungie travaille déjà sur le retour de ses premiers amours avec Marathon, il ne serait en tout cas pas surprenant que le studio souhaite se tourner vers l'avenir. À ce titre, Paul Tassi entend également tempérer les attentes des fans de Destiny. Si suite il y a, celle-ci ne devrait pas arriver avant la prochaine génération de consoles. Les Gardiens devront donc s'armer de patience après avoir écumé la prochaine extension à venir, La Forme Finale du jeu phare de Bungie ?