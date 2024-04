De nombreux fans de Demon Slayer attendent avec impatience la saison 4 de l’anime, initialement prévue pour début avril et finalement diffusée le 12 mai sur Crunchyroll. Elle devrait adapter des chapitres 128 à 136 du manga de Koyoharu Gotouge, qui sont relativement courts. Cela a même beaucoup surpris, puisque cet arc aurait pu être condensé en quelques épisodes seulement, selon certains. Quoiqu’il en soit,l'oeuvre reviendra bientôt, et pas qu'à la télévision. Un nouveau a en effet leaké.

Un nouveau jeu Demon Slayer en préparation ?

Les adaptations de manga en jeu vidéo c'est une longue histoire d'amour et de désamour. Certains studios parviennent à retranscrire les univers et leur action effrénée, quand d'autres se ramassent complètement. Oui on parle bien de Jujutsu Kaisen et de ses débuts catastrophiques dans la sphère vidéoludique. Demon Slayer s'est lui aussi essayé à l'exercice sans grande réussite. Demon Slayer The Hinokami s'était distingué par la modélisation de ses personnages et de ses quelques originalités de gameplay, il était en définitive un jeu à la qualité moyenne. CyberConnect 2 n'a visiblement pas dit son dernier mot. Selon Midori, leaker bien connu de l'industrie, le studio préparerait déjà une suite. Il n'a cependant pas dévoilé davantage d'informations. On peut aisément supposer que cette suite de Demon Slayer The Hinokami sera également destinée aux consoles actuelles (PS5, Xbox Series et Nintendo Switch) et PC.

On attendra évidemment une annonce officielle, mais la réputation du leaker n'est plus à faire, lui qui était à l'origine des fuites quant au développement de Persona 3 Reload et Shin Megami Tensei 5 : Vengeance. Il faut dire que l'univers de Demon Slayer contient encore suffisamment de matière pour en faire un autre jeu vidéo. Rappelons que The Hinokami est une adaptation de la première saison de l’anime et du film Demon Slayer : Mugen Train. CyberConnect 2 s’était alors permis quelques libertés par rapport à l’intrigue originale, notamment concernant le boss final. Dans le jeu vidéo, Tanjiro n’a jamais affronté l’antagoniste majeur du manga, Muzan Kibutsuji. Cela laisse donc une fin assez ouverte pour continuer l’histoire au-delà, surtout qu'une quatrième saison s'apprête à pointer le bout de son nez. Cela laisse beaucoup de scénarios à adapter. Pour l’instant, nous n’avons pas encore assez d'informations pour en être sûrs. Comme d’habitude, il va falloir patienter un peu.

En attendant, les joueuses et les joueurs pourront découvrir une adaptation d'un tout autre genre avec Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!. Derrière ce nom à rallonge se cache un party game à la Mario Party exclusif à la Nintendo Switch. Sortie prévue ce 26 avril 2024.