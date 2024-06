Lors du Summer Game Fest, TiMi Studios et Level Infinite ont dévoilé de nouveaux détails et une bande-annonce pour Delta Force: Hawk Ops, un jeu de tir tactique multijoueur très attendu. Ce jeu, qui marque le retour de la série Delta Force, promet d'offrir une expérience de combat intense et immersive. Le tout en s'inspirant d'un des meilleurs film de guerre. Un gros concurrent à Battlefield ?

Détails et Fonctionnalités de Delta Force

Delta Force: Hawk Ops se déroule en 2035, dans un monde en proie à des bouleversements géopolitiques. Le jeu propose plusieurs modes de jeu. Les joueurs peuvent choisir parmi quatre classes d'opérateurs : Assault, Sniper, Engineer, et Medic, chacune ayant des rôles uniques à jouer sur le champ de bataille.

Le jeu propose trois principaux modes de jeu. Hazard Operations qui permet aux joueurs de former des équipes de trois pour collecter des ressources et s'échapper en toute sécurité. Havoc Warfare offre des combats de véhicules terrestres, maritimes et aériens, tandis que Black Hawk Down Campaign est une campagne narrative remasterisée, recréant les scènes emblématiques de la bataille de Mogadishu​.

Les opérateurs possèdent des compétences et des équipements spéciaux. Par exemple, Roy Smee, alias Bee Colony, peut soigner ses coéquipiers avec son Hive-Tech Gun, tandis que Luna Kim, experte en reconnaissance, utilise des flèches de reconnaissance cinétique pour marquer les ennemis​.

Plateformes et Disponibilité

Delta Force: Hawk Ops sera disponible en 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (via Steam et Epic Games Store), ainsi que sur iOS et Android. Les joueurs peuvent déjà se préinscrire sur le site officiel pour recevoir des mises à jour et des récompenses exclusives​. Ce jeu sera t-il le prochain gros concurrent de Battlefield ? À voir ce que ça donne. En attendant on a une preview sur le sujet.