La première fois, on aurait pu (éventuellement) parler d'une erreur. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Dans une nouvelle interview, l'acteur Norman Reedus affirme que Death Stranding 2 est en chantier.

Death Stranding 2 en développement sur PS5

Lors d'une interview accordée à nos confrères d'IGN en 2021, Norman Reedus, qui incarne Sam Porter Bridges dans la nouvelle licence d'Hideo Kojima, avait indiqué savoir que "Death Stranding 2 était en négociations".

Je crois que nous allons faire un deuxième Death Stranding. Le jeu est en négociation en ce moment. Alors… Youpi !

Et visiblement depuis, rien n'a changé. Dans un entretien avec Leo (via GamerUp et Nibel), Norman Reedus a réitéré en disant « On vient juste de commencer le deuxième », en parlant de la franchise de Kojima Productions. Il a ajouté :

Il m'a fallu deux ou trois ans pour terminer toutes les sessions de performance capture et toute le reste. Cela nécessite beaucoup de travail. Et puis le jeu est sorti, il a remporté tous ces prix et c'était quelque chose d'énorme. Alors nous venons juste d'entamer la deuxième partie de cela.

Nous n'en saurons pas plus mais cette déclaration ne ferait que valider la théorie selon laquelle le gros projet AAA PS5 d'Hideo Kojima avec Sony Interactive Entertainment est bien Death Stranding 2. Actuellement, le créateur japonais interagit en effet à distance avec les équipes de PlayStation et les locaux de performance capture du constructeur.

À quand l'annonce ?

Cliff Unger (Mads Mikkelsen) dans DS.

Si ça se vérifie, Hideo Kojima, pour une fois, n'aura pas eu le plein contrôle sur la communication de son prochain bébé. Alors à quand l'annonce ? On miserait bien une pièce au Summer Game Fest 2022 ou aux Game Awards 2022, deux événements organisés par Geoff Keighley, un proche de Kojima-san. La seule chose étonnante dans tout cela est que le développeur avait dit vouloir repartir de zéro en cas de suite, donc comment faire si Norman Reedus est de retour ? Aura t-il un rôle mineur ?

Death Stranding Director's Cut est disponible sur PS5 et PC.