Le succès de Death Stranding a conforté Hideo Kojima d'en faire une franchise transmédia. Car oui, avec la nouvelle entité Kojima Productions, le créateur japonais veut toucher à d'autres domaines que le jeu vidéo. En ligne de mire, Hollywood avec une adaptation de cette nouvelle licence qui va avoir le droit à une suite, Death Stranding 2 On the Beach. Une référence à un endroit très spécial du soft, mais on va éviter le spoiler si vous ne l'avez pas terminé. Pour les autres, il y a enfin un trailer inédit.

Death Stranding 2 se dévoile durant le premier State of Play 2024

On a cru pendant longtemps à des nouvelles sur Death Stranding 2 lors d'événements importants, et pourtant, rien. Même après plus d'un an sans aucune vidéo. À la place, Hideo Kojima a présenté pour la première fois son jeu tourné vers le cloud gaming de Xbox, OD. Un soft d'horreur, dont rêve le créateur depuis plusieurs années, qui devrait terrifier les joueurs. « OD va explorer les limites de la peur et ce que cela signifie de faire une overdose de peur, tout en brouillant les frontières et le film ». Mais revenons à nos moutons avec la suite des aventures de Sam Porter avec Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna, Troy Baker...

Death Stranding 2 a enfin passé une tête durant le State of Play de janvier 2024, et il n'est pas venu les mains vides. On a donc le droit à une bande annonce toute fraîche avec des panoramas assez dingues, des décors variés (une ville, du désert etc.), et un délire créatif qui laisse augurer d'une suite sans pareille. La grosse surprise de ce trailer, c'est la présence de George Miller (Furiosa : Une saga Mad Max) en tant que personnage récurrent de l'aventure, et qui sera d'ailleurs aux côtés de Fragile. L'annonce tant attendue, la fenêtre de sortie, est également tombée, mais il faut faire une croix sur 2024. Ce sera disponible en exclusivité sur PS5 en 2025, sans plus de précision.