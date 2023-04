Après les leaks de Norman Reedus et l'énorme gaffe de la nouvelle productrice de Kojima Productions, Death Stranding 2 a fini par être officialisé lors des Game Awards 2022. À l'heure actuelle les informations ne sont pas légion, mais un détail très important pour l'ambiance du jeu a été confirmé.

Ludvig Forssell revient pour Death Stranding 2

Hideo Kojima est à Los Angeles pour enregistrer des séquences de Death Stranding 2 avec Elle Fanning (Babel, The Neon Demon...) et d'autres membres du casting. On a aperçu les silhouettes de Norman Reedus (The Walking Dead), Elle Fanning et Shioli Kutsuna (Deadpool 2) mais également d'autres acteurs encore non annoncés. Mais le cliché qui a le plus retenu notre attention, c'est celui de Ludvig Forssell, l'ancien compositeur du studio qui a pris son envol en 2021. Bien avant la révélation de Death Stranding 2.

Après 10 ans au sein de Kojima Productions, il a ressenti l'envie de poursuivre sa carrière en tant que freelance et ainsi ne plus être associé qu'à une seule entreprise. « Annonce : après 10 ans au sein de Kojima Productions en tant que compositeur / directeur audio, je suis heureux d'annoncer que je vais continuer en tant que compositeur indépendant. J'ai eu un plaisir fou, merci KJP ! Je suis maintenant ravi d'entreprendre des projets variés dans tous les types de médias » déclarait-il dans un tweet.

Une séparation qui a été très bien acceptée par Kojima Productions qui avait alors répondu « ... nous avons hâte de travailler à nouveau avec toi » (via Twitter). On pouvait donc espérer un comeback de Ludvig Forssell, mais c'est désormais sûr, il sera aux commandes de la bande originale de Death Stranding 2. Et au regard de l'ambiance sonore de Death Stranding, rien qu'avec la musique BB's Theme qui a mis les poils à plus d'un joueur, c'est une merveilleuse nouvelle. Ludvig Forssell a aussi eu le temps de faire ses preuves avec les OST de MGS 5 (The Phantom Pain / Ground Zeroes) ou la démo de Silent Hills P.T.

Une suite risquée mais très prometteuse ?

Le musicien français aux multiples casquettes Woodkid, alias Yann Lemoine, pourrait également venir épauler Ludvig Forssell. Pour des chansons inédites ? Le mystère reste entier. Avec DS2, Hideo Kojima a avoué avoir pris un très gros risque qui aurait pu coûter cher au projet. Dans la tête du créateur, le personnage qui sera joué par Elle Fanning était taillé pour elle, mais à l'époque, rien n'était fait. Si elle avait refusé, le développeur aurait été contraint de revoir ses plans - alors même qu'il a déjà réécrit le scénario après ce que le monde a vécu avec la pandémie de COVID-19. Elle Fanning ne regrette en tout cas pas d'avoir dit oui à ce nouveau défi.

Durant un épisode du podcast « Hideo Kojima Presents Brain Structure », elle s'est montrée très enthousiaste sur Death Stranding 2 et sa dimension cinématographique. Peu habituée à cette industrie, elle a aussi été impressionnée par le photoréalisme de cette suite et du perfectionnisme de Kojima-san.

Ça va au-delà d'un jeu vidéo. Bien sûr, c'est quelque chose auquel vous pouvez jouer mais je pense qu'en tant qu'acteur, c'est une histoire à part entière. À mes yeux, c'est totalement comme un film immersif. Je pense que c'est très intelligent de choisir des acteurs pour ces rôles, parce que ce sont des personnages à part entière. Je l'ai fait en prenant cela comme un autre rôle de cinéma. Car selon moi, c'est un film... ce n'est pas juste un jeu vidéo. ... Il me disait toujours (ndlr : Hideo Kojima à Elle Fanning) « ce n'est pas fini, ça ne ressemblera pas du tout à cela à la fin ». Et moi, je le regardais en me disant « ça a l'air génial », mais dans son esprit à lui, c'était plutôt « ça va être tellement mieux que cela, ne prête même pas attention à ce que tu vois ». Via Gamesradar.

Quand sort Death Stranding (DS2) ?

En termes d'améliorations notables, l'éclairage devrait faire un bond en avant avec l'adoption d'une nouvelle technique pour les équipes de KJP.

Afin de rendre les images de synthèse plus réalistes, nous avons convié M. Nishiyama, un directeur de l'éclairage, à donner une conférence et faire une démonstration aux équipes d'artistes de Kojima Productions. Cette expérience se répercutera dans la création des futurs jeux. Comme notre personnel n'a fait l'expérience que de l'éclairage à travers un environnement en images de synthèse, nous avons demandé au directeur de nous montrer les bases de l'éclairage dans un cadre en prises de vue réelles afin de se familiariser avec cette technique. À partir de cela, nous pourrons nous en servir comme référence pour réfléchir à la façon dont nous pouvons reproduire le même résultat avec un moteur de jeu en temps réel. Via Gameblog.

Selon une fuite, à prendre avec de grosses pincettes, Death Stranding sortira en 2024 sur PS5. Mais aucune fenêtre de sortie réelle n'a encore été annoncée par Hideo Kojima et Sony Interactive Entertainement.