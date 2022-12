Alors que tous les fans de survival horror attendent Dead Space Remake de pied ferme, celui-ci a décidé d’envoyer son héros se battre contre une centaine de joueurs dans un battle royale. Il ne s’agit pas ici d’un mode multijoueur développé pour le jeu (ouf !), mais bien d’une collaboration avec l’un des BR les plus populaires du moment : Fortnite.

Dead Space Remake et sa collaboration improbable

Oui, Isaac Clarke va visiblement se jeter dans la mêlée sur la toute nouvelle île du chapitre 4 de Fortnite, le célèbre battle royale d’Epic Games. Cette information nous vient directement de l'insider, généralement très informé, Tom Henderson. Ce dernier affirme via son site Insider Gaming, que des sources lui auraient envoyé des preuves de l’existence de cette collaboration surprenante.

Dead Space Remake x Fortnite serait donc bel et bien une réalité et ce crossover devrait se faire dès la mi-janvier 2023, pile-poil au moment de la sortie du remake d’EA.

Pour le moment, on ne sait pas exactement ce que cette collaboration apportera même si l’on peut d’office s’attendre à une tonnede cosmétiques aux couleurs de Dead Space, des emotes, des défi et pourquoi par une ou deux armes le temps de l’événement.

Entre les crossovers avec de grosses licences comme The Witcher 3 et DOOM, et bientôt Dead Space Remake, ainsi qu’une refonte intégrale des graphismes, on peut dire que le chapitre 4 de Fortnite démarre sur les chapeaux de roues.

De son côté, Dead Space Remake profitera bien évidemment davantage de publicité, même si le jeu est déjà extrêmement attendu par les fans et que les différentes présentations nous ont déjà montré qu’il en avait sous le coude et que les développeurs ont redoublé d'efforts pour proposer une refonte à tous les niveaux. Le jeu est attendu dès le 23 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.