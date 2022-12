Le prochain remake de Dead Space reste en grande partie fidèle à l'original, dans le gameplay, nous devrions donc retrouver de nombreux aspects familiers. Mais pour tout ce qui concerne l'histoire, l'entièreté du script a été réécrit comme l'explique une nouvelle vidéo dont la primeur revient à IGN First.

Histoire différente et petit révolution pour le héros dans Dead Space Remake

Le but est de rendre le personnage de Isaac Clarke plus humain. Désormais il parle et pour cette raison les développeurs lui ont offert un nouveau visage. Désormais à plusieurs reprises dans ce "nouveau" Dead Space, l'homme retire son casque pour s'adresser aux autres personnages. Les développeurs studio Motive ont également élargi certains aspects de l'histoire. Par exemple, nous pouvons en apprendre plus sur l'Église d'Unitologie, et le personnage de Chen joue désormais un rôle plus important.

L'expérience de Dead Space Remake devrait donc être plus immersive et surtout plus cinématographique avec par exemple la disparition des temps de chargement lors des changements de zone via les cargos. De manière générale, l'histoire est revue pour apporter plus de crédibilité à l'ensemble et rendre les personnages fondamentalement plus humains. Quelque chose qui manquait cruellement au jeu de base malgré le nombre assez délirant de qualités.

Pour mémoire Dead Space Remake est prévu sur PS5, Xbox Series et PC pour le 27 janvier 2023.

Que pensez-vous de ce genre de changements ? Etes-vous convaincu par la nouvelle façon de traiter le personnage principal et les nouveautés du scénario ?