Alors qu’il terrifie des milliers de joueurs depuis quelques jours, Dead Space Remake a redonné espoir aux fans. Depuis Dead Space 3 sorti en 2013, et la douche froide qu’il a provoqué à cause de sa tendance à supprimer l’horreur au profit de l’action, la licence était au point mort. Mais ça, c’était avant qu’EA Motive reprenne les rênes pour nous faire un excellent remake du tout premier épisode.

Désormais, l’espoir d’un retour en force de la franchise est sur toutes les lèvres, et il se pourrait bien qu’EA cache quelques idées dans sa manche.

Interrogés sur le sujet par GQ, le producteur Phil Ducharme et Roman Campos-Oriola, directeur créatif chez EA Motive, ont dévoilé leurs plans pour la suite, et les nouvelles sont très, très bonnes.

Qude doit-on attendre après le remake ?

Après avoir travaillé de nombreuses années sur Dead Space Remake, les deux hommes déclarent que le studio va s’assurer de corriger les quelques problèmes techniques que certains joueurs rencontrent. EA Motive tient d’ailleurs à jour un gros post où il compile tous les bugs et l’avancée des correctifs.

Une fois le jeu parfaitement stabilisé, le studio s’offrira des vacances bien méritées pour repartir de plus belle et surtout, pour parler de la suite.

Phil Ducharme déclare que s'il n’y a rien en chantier pour le moment, ils ont plusieurs idées qu’ils aimeraient explorer et qui seront mises sur la table dès leur retour de vacances. L’homme signale par ailleurs que son acolyte, près de lui lors de l’interview, esquissait un sourire lors de cette déclaration. Quelque chose se prépare et pourrait bien se concrétiser.

C'est sûr, c'est que l'on espère . Il y a un intérêt de mon côté et je pense aussi du côté de Roman - vous pouvez voir son sourire - à explorer davantage la franchise Dead Space. Il y a des idées, c'est sûr. Nous terminons cette semaine, nous allons nous assurer que le lancement se passe bien et qu'il y a le moins de problèmes techniques possible. Nous allons ensuite partir en vacances, puis nous nous retrouveront et nous aurons des discussions au sein d'EA pour se demander : "Bon, qu'est-ce qu'on fait après ? Via GQ

Dead Space 4 ? Un remake du 2 ?

Oui, la licence devrait très certainement revenir sur le devant de la scène dans les années à venir. Reste maintenant à voir si le succès critique de Dead Space Remake pourra devenir une réussite commerciale, ce qui reste d’une importance capitale pour la survie d’une franchise.

L’espoir d’un Dead Space 4 est donc permis, sauf si EA Motive décide de complètement refaire la licence en enchaînant sur un Dead Space 2 Remake. Le second opus, à l’époque, avait également marqué les esprits. Bien que plus orienté « action » que le premier épisode, Dead Space 2 allait encore plus loin dans l’horreur et offrait des scènes mémorables. Tous ceux ayant fait le jeu se rappelleront notamment de l’école maternelle ou encore des Stalkers, les Nécromorphes capables de nous traquer en se cachant.

Un Dead Space 4 serait également possible d'autant que la fin du troisième épisode ouvre tout unt as d'opportunité apocalyptique.

Quoi qu’il en soit, on peut désormais s’attendre à voir quelque chose arriver dans les prochaines années, et rien que ça, ça devrait ravir les fans de la licence.