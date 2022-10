Dead Space Remake a sorti un trailer de gameplay savoureux et explosif. Et surprise, il y aura une édition collector mais... pas accessible pour tout le monde.

Le collector massif de Dead Space Remake

Oui, Dead Space Remake aura bien une édition collector, mais malheureusement, elle ne sera pas distribuée chez votre revendeur habituel en France. Cette version est créée par une société très prisée des collectionneurs, Limited Run Games. L'achat du collector via le site internet sur PS5, Xbox Series X|S et PC reste possible, mais il faut bien être conscient que vous serez certainement soumis à des frais de douane qui augmenteront la facture.

Vendu 274,99$ sur toutes les plateformes, hors douane et livraison, l'édition collector de Dead Space Remake comprend un tas de goodies dont le casque taille réelle d'Isaac Clarke. Un accessoire qui fera le bonheur des cosplayeurs puisqu'il peut être porté.

Une version physique du jeu

Un steelbook

Le casque taille réelle d'Isaac qui s'illumine et peut être porté

La bande-son sur CD

Une lithographie du key art et son folio

Quatre mini-posters

Un patch de l'Ishimura

Une réplique 4 pouces de l'artefact Marqueur

Un badge de l'artefact Marqueur

Deux choses à savoir cependant. L'édition collector ne sera disponible à la précommande que temporairement, et celle-ci ne sera pas finalisée avant la sortie du jeu le 23 janvier 2023. Des détails à ne pas oublier si vous êtes intéressés.