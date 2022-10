Si vous avez quelques inquiétudes à propos du remake de Dead Space, c'est légitime. En effet le jeu a de très nombreux fans à travers le monde et globalement il est considéré à juste titre comme étant un chef d'œuvre de l'horreur et une pépite vidéoludique. L'une des appréhendions concerne l'aspect graphique et technique du titre. Le tout sera t-il à la hauteur ? Sera t-il fidèle au jeu tout en permettant de convenir aux codes et attentes de 2022 ?

Dead Space Remake : le comparatif avant/après

@ ElAnalistaDeBits. Le remake semble beaucoup plus sombre que l'original.

C'est la chaine espagnole YouTube ElAnalistaDeBits qui a fait ce travail de comparaison, un vidéaste qui est spécialiste du comparatif graphique. Comme vous pouvez le voir au dessus de cette news, il y a vraiment un gros travail graphique et technique. Mais on saluera aussi le fait que l'atmosphère reste identique au jeu d'origine, et cela c'est essentiel.

Difficile de savoir si ca sera aussi le cas dans la version finale du jeu qui est prévue pour le 27 janvier 2023, mais l'ensemble est visiblement plus sombre que dans le jeu d'origine. C'est notamment visible dans les zones de couloir où l'on peut admirer de grosses étendues noires. Il ne reste plus qu'à patienter pour en avoir le cœur net.

Notons que récemment, Dead Space Remake vient de dévoiler sa très belle version collector avec entre autre chose, le casque taille réelle d'Isaac qui s'illumine et peut être porté. Pour plus de détails, on vous conseille la lecture de cette news.

Quelles sont vos attentes par rapport à ce remake ? Dites nous dans les commentaires.