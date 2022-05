Dead Space Remake tient enfin sa date de sortie. Initialement prévu pour cette année, EA Motive a décidé de décaler le lancement du jeu à 2023 pour se donner plus de temps afin de faire honneur au matériau original. On sait maintenant quand ce sera exactement.

Dead Space Remake arrivera au début 2023

A l’occasion du dernier livestream de ce jeudi 12 mai, le studio a annoncé la sortie de Dead Space Remake pour le 27 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series et PC. « Nous faisons de grands progrès avec la version alpha. Nous avons hâte que les joueurs, anciens comme nouveaux, découvrent comment nous avons amélioré l’expérience originale dans ce remake pour qu’il ait le même impact sur cette génération », a déclaré Philippe Ducharme, Senior Producer du jeu.

Et ce sont justement ces progrès accomplis que les développeurs ont montré lors de leur nouvelle présentation. Cette fois, l’équipe s’est focalisée sur l’aspect visuel et artistique de Dead Space Remake. Rappelons si besoin est que le jeu est complètement reproduit de zéro sous le moteur Frostbite. S’il faut se contenter de plusieurs nouvelles illustrations, une courte séquence de gameplay montre brièvement une idée de qui attendra les nostalgiques dans la version finale.

Du gameplay en octobre

Le jeu est actuellement toujours en pré-alpha, mais le développement semble dans sa dernière ligne droite. L’équipe a en effet annoncé avoir récemment pu parcourir l’aventure du début à la fin. Vous pourrez par ailleurs découvrir l’avancée d’EA Motive dès le 31 octobre 2022 lors d’une « présentation complète ». On aura visiblement enfin un vrai aperçu du jeu avec des séquences plus gourmandes en gameplay. Pour les plus curieux, vous pouvez retrouver l'intégralité du livestream dans la vidéo ci-dessous.