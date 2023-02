Disponible depuis le mois dernier, Dead Space Remake est un véritable succès critique et la grande majorité des fans l’adorent. Il faut dire aussi qu’EA Motive ne s’est pas contenté de faire un simple ravalement de façade à ce jeu culte des années 2000. Outre une refonte graphique et audio, les développeurs ont également retravaillé le level design, la structure du jeu, ses puzzles, son gameplay et bien plus encore. Un tas d'améliorations qui permet aux amoureux de la franchise de redécouvrir ce survival horror majeur, et aux néophytes de mettre un pied dans la licence de la meilleure manière possible. Avec une telle réussite, une suite est presque inévitable, et pourtant, rien n’est joué. EA tâtonne et prend visiblement la température.

Les suites, vous les voulez ou pas ?

Parce que si Dead Space Remake est très apprécié, il déçoit pourtant en termes de ventes. Le remake fait en effet moins bien que The Callisto Protocol, son frangin spirituel, qui lui a pourtant déçu les joueurs qui l'on rapidement incendié.

Si le studio Motive se dit chaud comme la braise pour reprendre la série et faire un nouveau jeu lorsqu’il aura terminé son travail sur le prochain jeu Iron Man, l’éditeur lui, semble mitigé.

Il semblerait en effet qu’EA sonde un peu sa communauté concernant de possibles remakes de Dead Space 2 et 3 en demandant texto si les joueurs sont intéressés ou pas par des refontes des épisodes 2 et 3.

EA est frileux, et ça peut se comprendre

Les raisons de cette hésitation, on peut facilement les comprendre. Dans un premier temps, oui, Dead Space Remake ne se vend pas aussi bien qu’escompté, du moins au lancement. Ensuite, si le premier jeu de la franchise Dead Space jouit d’une véritable aura, les deux suivants, un peu moins. Surtout le troisième épisode en réalité. Puisque si Dead Space 2 commençait doucement à mettre en avant une mise en scène hollywoodienne et avait plus de séquences orientées action que le premier jeu, Dead Space 3 quant à lui avait littéralement succombé à l’appel du TPS et a fini par se prendre les pieds dans le tapis.

Souvenez-vous, c'était en 2013. À cette époque, plusieurs grosses licences laissaient tomber l’horreur pour l’action horrifique. Ça a commencé avec Resident Evil 5 (2009), puis Resident Evil 6 (2012) avait définitivement enfoncé le clou et s'était pris un véritable vent de colère en pleine face de la part des fans. Silent Hill Downpour (2012), pourtant pas si mauvais, signait lui aussi la fin d’une licence survival horror cultissime. Les grosses franchises d'horreur perdaient de leur superbe.

Alors quand EA a lui aussi commencé à s'orienter action en 2011 avec Dead Space 2 (qui reste un excellent opus cela dit), pour finir par totalement succomber à l’appel du TPS horrifique avec Dead Space 3, c’était la goutte de trop. Les quelques bonnes idées du jeu et la dimension mythologique de son lore sont complètement passés inaperçus tant il a déçu. Pourtant, le potentiel était bien là. Difficile donc pour EA d'investir les yeux fermés dans des remakes de jeu qui ne seraient pas spécialement attendus.

Des remakes comme ça pourtant on en redemanderait volontier !

Remakes, reboot de la série, Dead Space 4… Quelles sont les solutions pour la franchise ?

Toutefois, la licence Dead Space pourrait tout à fait nous surprendre. La relecture de grande qualité de ce premier remake peut d’office nous faire espérer le meilleur pour Dead Space 2 et 3. EA Motive pourrait tout à fait faire des remakes très différents des originaux. En coupant, par exemple, tout l’aspect action de Dead Space 3 et en rééquilibrant un peu le second épisode. Le studio pourrait également repartir sur de toutes nouvelles bases en nous sortant SA vision d’un Dead Space 2 inédit. Une suite de leur remake qui serait alors complètement différente de l’opus de 2011. Une sorte de reboot de la franchise en quelque sorte.

Sinon, une autre option serait de sauter les épisodes 2 et 3. De les laisser tels qu'ils sont, et de directement passer à la suite avec un Dead Space 4. Reprendre là où la franchise s’était arrêtée et laisser le passé au passé.

LE survival horror d’EA

Ce qui est sûr en tout cas, c’est que la franchise Dead Space intéresse. Les fans en veulent encore plus. De plus, le survival horror revient en force ces derniers temps (du moins sur la scène des AAA). Le genre sera d'ailleurs encore représenté dès le mois prochain puisque de gros jeux d'horreur sont attendus en mars 2023.

Konami a (enfin) des plans sur plusieurs années avec Silent Hill, dont un gros remake de Silent Hill 2 qui arrivera cette année, et Resident Evil n’a jamais quitté le paysage vidéoludique.

The Callisto Protocol de son côté, a tenté de lancer une nouvelle franchise, Glen Schofield est d'ailleurs prêt à faire plusieurs suites. Mais vu les résultats de ce premier jet, considéré comme un échec, il est difficile de dire si la licence grandira davantage.

EA a donc un créneau à prendre avec Dead Space qui pourrait (re)devenir SA franchise survival horror. Reste maintenant à voir ce qu’il compte en faire. Wait and see comme on dit.

Et vous, comment aimeriez vous voir évoluer la licence Dead Space ?