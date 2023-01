Certainement l’un des meilleurs jeux de ce début d’année 2023, Dead Space Remake est disponible depuis le 27 janvier sur PS5, Xbox Series et PC. Alors que le maître de l’horreur fait trembler des milliers de joueurs depuis quelques jours, certains fans ont eu la dérangeante surprise de voir qu’un gros bug graphique pouvait rendre leur jeu parfaitement immonde sur PS5, et dans une moindre mesure, sur PC.

Dead Space Remake bientôt patché sur PS5 et PC

Le bug en question touche principalement les textures du jeu qui, à cause du VRS (Variable Rate Shader), se transforment en bouillie de pixels. Bien que le jeu soit sublime et que le bug ne semble pas toucher tous les joueurs, EA Motive à toutefois tenu à rassurer ses fans en affirmant qu’il avait bien conscience du problème. Mieux encore, un patch est en route et devrait être déployé dans les prochains jours sur PS5

Le VRS est, vulgairement, une technique, souvent utilisée de nos jours, permettant normalement au jeu de gagner en stabilité et en fluidité en chargeant les textures à la volée et dans différentes résolutions suivant leur position dans le champ de vision du joueur (face, côté, bordure d’écran, derrière, hors champ, etc.). Le souci, c’est qu'il arrive parfois que les textures se chargent mal et conservent une basse résolution même lorsque le joueur colle son nez dessus. Le résultat est désagréable à l'œil et détruit complètement la qualité graphique du titre. Ce qui se passe actuellement pour certains joueurs de Dead Space Remake.

Plusieurs bugs repérés, EA Motive est sur le coup

Malgré ses immenses qualités, Dead Space Remake est lui aussi victime de plusieurs bugs gênants relevés par les joueurs. EA Motive en a d'ailleurs dressé une liste complète sur Reddit et affirme travailler dessus. Les correctifs ne devraient donc plus tarder.

Parmi les bugs les plus gênants, certains joueurs ont affirmé se retrouver bloqués dans un cycle de mort sans fin, avoir eu des problèmes lors des chargements de partie. On note également des problèmes de stuttering sur PC, un fléau bien trop présent sur les dernières productions de ce calibre, des bugs pouvant bloquer la progression, et même quelques crashs empêchant carrément de lancer le jeu, notamment sur PC.

EA Motive suit et met régulièrement à jour un post en fonction du travail effectué par les développeurs et des retours de la communauté. Vous pouvez consulter cette liste à tout moment sur Reddit. On vous laisse ici la liste des bugs connus à la date du 30 janvier 2023 et qui seront certainement réglés dans les jours à venir.

Dead Space Remake, liste des bugs connus (30 janvier 2023)

Stuttering sur PC - toujours en cours d'investigation

Boucles de mort infinies - veuillez fournir votre plateforme + les spécifications et vérifier que votre jeu n'est pas installé sur un disque dur !

Divers objets spécifiques à un chapitre ne surgissent pas ou des bugs empêchent la progression - l'équipe enquête, mais VEUILLEZ inclure votre plateforme + les spécifications dans votre rapport ! Si vous êtes sur PC, vérifiez que votre jeu n'est PAS installé sur un disque dur, mais sur un disque dur SSD. Si vous devez réinstaller sur un SSD, sélectionnez une sauvegarde automatique précédente avant de relancer votre partie.

Problèmes graphiques majeurs sur PS5 - L'équipe travaille sur un patch qui améliorera le problème sur PS5. Ce patch fournira également une option pour désactiver le SRV sur PC. Pas d'ETA pour le moment, mais je vous tiendrai tous informés. Merci de votre patience ainsi que de votre aide pour identifier ce problème !

Certains joueurs rencontrent des problèmes pour accepter les accords d'utilisation - l'équipe est au courant, veuillez soumettre des rapports de bug détaillés, mais voici aussi une solution toute bête qui a aidé pour certains joueurs : débranchez votre console pendant 30 secs et rebranchez-la.

(PC) bugs sur le rendu des shaders, plantage, refus de démarrer, etc. - Vérifiez que vous installez le jeu sur un SSD et non sur un disque dur. Si vous l'avez sur un disque dur, essayez de le désinstaller et de le réinstaller sur un SSD. Une fois réinstallé (cela vaut également la peine d'essayer si vous utilisez un SSD de toute façon), essayez de choisir un fichier de sauvegarde plus ancien que votre derrière sauvegarde.

Les utilisateurs de Xbox ne peuvent pas streamer le jeu sur Twitch - la correction est en cours, et devrait être opérationnelle sous peu