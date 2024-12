Le créateur Glen Schofield (The Callisto Protocol), et papa de la licence horrifique d'EA, aimerait beaucoup faire Dead Space 4. Mais ça ne pourrait peut-être jamais arriver malheureusement.

Selon Jeff Grubb, la licence Dead Space n'aurait aucun avenir après les ventes du remake du premier épisode. Une information qui a été démentie rapidement par l'éditeur, mais le journaliste a bel et bien campé sur ses positions. « Vous pouvez croire ce que dit EA, mais quand une société dit « ce n'est pas vrai », sans préciser de quelle partie de l'histoire à laquelle elle fait référence... Dead Space 2 était bel et bien en préparation. Il avait un nom de code. Et ils ne le développent pas actuellement ». Et ce ne serait pas le seul refus d'EA...

Adieu Dead Space 4 ?

Glen Schofield, le papa de Dead Space, est revenu sur la scène horrifique avec The Callisto Protocol. Un nouveau survival-horror efficace qui, malheureusement, n'a pas trouvé son public. Le jeu est loin d'être rentré dans ses frais et de ce fait, il y a peu de chance qu'il y ait une suite. Le studio a tout de même sorti un spin-off rogue-lite dans cet univers, [REDACTED], qui est bien plus porté sur l'action avec une ambiance bien moins claustro. Alors à quand un retour de Schofield pour un Dead Space 4 ? Peut-être jamais.

« EA m'a soutenu et offert l'opportunité de donner vie à ce jeu. Ce serait cool d'en faire un nouveau » avait-il déclaré le créateur à l'occasion du 16ème anniversaire du premier opus. Mais entre temps, des discussions ont eu lieu avec Glen Schofield, Bret Robbins, Christopher Stone et Electronic Arts autour d'un Dead Space 4, et il y a une très mauvaise nouvelle pour l'avenir de la licence.

« Nous avons essayé tous les trois de proposer Dead Space 4 cette année. Les discussions n'ont pas été très loin. Ils ont juste dit non, nous ne sommes pas intéressés pour le moment, mais nous apprécions votre intérêt blablabla. Nous savions à qui nous parlions et nous avons respecté leur opinion. Ils connaissent leurs chiffres, ce qu'ils doivent sortir et tout ça ». « L'industrie est dans une situation étrange actuellement. Les gens hésitent vraiment à prendre des risques, alors il faut savoir prendre les choses avec philosophie. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ça arrivera. Je pense que nous aimerions tous le faire » a ajouté Christopher Stone. « Nous avons des idées [pour un Dead Space 4 ] » a conclu Glen Schofield.

Source : Dan Allen Gaming.