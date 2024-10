Si l'on ne prend en compte que les qualités du jeu, Dead Space Remake, qui est offert dans le PS Plus, est une pure réussite. « Plus qu’un simple remake, c’est un tout nouveau jeu » a résumé notre Kikitoes qui a peut-être flippé comme jamais. On sait pas (si). Bien que cette version ait été à la hauteur de l'original, le public a tout bonnement boudé cette revisite d'un classique du survival-horror. Les ventes ont été très insuffisantes aux yeux d'EA qui ne semble pas enclin à continuer de soutenir la franchise.

Dead Space 4 par le créateur de la licence d'horreur ?

D'après le journaliste Jeff Grubb, un remake de Dead Space 2 était bien à l'étude avant même la sortie du premier. Mais selon lui, ce projet qui était en phase de conceptualisation a été annulé ou au moins mis en suspens par Electronic Arts. L'éditeur aurait en effet mis de côté cette idée en raison des ventes très décevantes de Dead Space Remake. En d'autres termes, la franchise serait morte. « Il n'y a aucune validité à cette histoire » avait alors répondu EA au scoop de Jeff Grubb qui, de son côté, a campé sur ses positions.

« Vous pouvez croire ce que dit EA, mais quand une société dit « ce n'est pas vrai », sans préciser de quelle partie de l'histoire à laquelle elle fait référence... Dead Space 2 était bel et bien en préparation. Il avait un nom de code. Et ils ne le développent pas actuellement ». Pour rappel, l'équipe d'EA Motive est en ce moment sur Marvel's Iron Man et Battlefield 7. Deux titres massifs qui, sur le papier, ont un potentiel commercial plus important.

Alors y'aura t-il un jour un nouveau remake ou même un Dead Space 4 ? Glen Schofield, le créateur de la saga et papa de The Callisto Protocol, a fait du pied à Electronic Arts pour le 16ème anniversaire du jeu. « Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous les gentils mots que vous m'avez adressés à l'égard de Dead Space. Si l'on regarde en arrière, EA m'a soutenu et offert l'opportunité de donner vie à ce jeu. Ce serait cool d'en faire un nouveau » a t-il déclaré sur X. L'appel sera t-il entendu ou, est-ce qu'après les flops de Dead Space Remake et de The Callisto Protocol, la société laissera t-elle ce message sans réponse ?

