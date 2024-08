La licence Dead Rising n’a pas encore dit son dernier mot. Alors qu’on la pensait définitivement mise au placard avec la fermeture de Capcom Vancouver en 2018, le premier épisode reviendra dans une version modernisée à la rentrée. Une édition à cheval entre le remaster et le remake, comme on avait pu le voir avec FF7 Crisis Core Reunion par exemple. Le jeu subira une véritable refonte graphique, proposera des améliorations conséquentes de gameplay, mais ne touchera pas à l’histoire et au concept original. Cela ne signifie pas pour autant que Capcom ne changera pas certaines mécaniques de l’époque. Il faudra définitivement tirer un trait sur l’une d’elles et les joueurs ont immédiatement crié à la censure.

Dead Rising Remaster sera un peu moins coquin

Dead Rising a toujours été subversif, mais Capcom a revu sa copie sur une des fonctionnalités du jeu. Dans le premier épisode, le journaliste Frank West peut prendre des photos tout au long de ses péripéties les plus folles. Les clichés étaient alors répartis en différentes catégories qui rapportaient un nombre de points variés. Les photos dites de brutalité dépeignent des séquences sanglantes et gores, quand capturer en image plusieurs zombies était considéré comme de « l’horreur » et immortaliser une mort d’un PNJ relevait du « drame ». Selon un article de Famitsu, une de ces catégories sera supprimée de Dead Rising Remaster.

Les photos « érotiques » récompensaient en effet le joueur dès lors qu’il prenait des photos « osées » comme des décolletés, des sous-vêtements ou autres scènes à l’insu des personnages féminins, évidemment. Le magazine japonais rapporte que Capcom fera l’impasse sur cette mécanique, qui aurait encore plus de mal à passer aujourd’hui. Sans surprise, les joueurs ont rapidement crié à la censure et fait savoir leur mécontentement. Les avis sont en tout cas partagés sur le sujet. Certains y voient un changement positif, d’autres une opportunité manquée de l’étendre à tous les personnages, hommes comme femme, pour rendre la fonctionnalité moins beauf.

Exemple de photo « érotique » dans Dead Rising en 2006 ©Capcom

Adieu les points pour les photos coquines, mais Dead Rising Remake continuera de récompenser tous vos autres clichés. Capcom a prévu en tout cas tout un tas d’améliorations par rapport au jeu de 2006. Refonte graphique, effets de lumière, résolution en 4K, doublage intégralement en français, gameplay plus moderne… Dead Rising Deluxe Remaster aura d’autres atouts à faire valoir que les sous-vêtements des PNJ féminins.

Source : Famitsu