Sorti il y a presque tout pile un an, Dead Island 2 nous donne envie de retourner à HELL-A au travers d'une seconde extension qui semble déchirer à plus d'un titre.

Baptisée SoLA, la nouvelle extension de Dead Island 2 nous propose en effet de participer à un festival de musique à Los Angeles. Elle s'est illustrée notamment avec un trailer qui annonce la couleur (rouge sang) et donne le ton (musical).

Dead Island 2 ouvre un nouveau concert à L.A. (et des zombies)

En novembre dernier, Dead Island 2 accueillait sa première extension : Haus. Celle-ci s'était montrée encore plus réussie qu'un jeu de base déjà solide, en tout cas dans son gameplay très défoulant. Dans ce DLC majeur, il était question d'explorer un centre de recherche qui avait tout d'une maison d'horreur. Avec SoLA, la deuxième extension fraîchement débarquée du jeu, on retrouve le ciel ensoleillé de Los Angeles, direction un festival que le Hellfest n'aurait pas renié.

Ce second DLC majeur de Dead Island 2 nous propose donc de renouer avec l'aspect monde semi-ouvert du jeu de base. On délaisse ainsi une ambiance claustrophobique et un brin horrifique pour retrouver l'aspect bien déjanté de la franchise. Non content de nous régaler les oreilles d'une nouvelle histoire, SoLA ne manque pas de nouveaux contenus. Les plus notables étant deux nouveaux archétypes de zombies particulièrement gores. Nous avons d'un côté le Fouettard, qui utilise ses entrailles pour nous frapper à distance. De l'autre, nous avons le Coagulant, qui peut se décomposer pour reprendre forme quand on s'y attend le moins. Et bon appétit bien sûr.

SoLA est d'ores et déjà disponible sur PC (via l'Epic Games Store) et consoles PlayStation/Xbox pour les détenteurs du pass d'extension, ou individuellement moyennant 14,99 euros. À noter que, Dead Island 2 étant sorti le 21 avril 2023, l'exclusivité temporaire d'un an sur PC va bientôt sauter, le jeu arrivant donc enfin sur Steam le 22 avril. Prêts pour ce concert apocalyptique à HELL-A ?