Annoncé en juin 2014 lors de la conférence PlayStation de l'E3, Dead Island 2 n'est toujours pas sorti. Mais après des années d'errance, il sera bientôt entre vos mains.

Dead Island 2 sortira enfin le 3 février 2023 sur PS5, PS4 et Xbox Series X|S. L'annonce a eu lieu pendant la conférence Gamescom 2022 avec un trailer rassurant quant au potentiel du titre. Et ce n'était pas gagné avec un temps de développement aussi long, même si sa gestation est compliquée puisque le jeu est passé entre les mains de trois studios.

Ce second opus se déroulera non pas sur une île paradisiaque mais dans un environnement qui fait quand même rêver : Los Angeles. On ne sera pas cantonnés au centre-ville de la Cité des Anges puisqu'on aura le loisir de visiter Santa Monica et son pier, Beverly Hills ou encore Venice Beach. Des lieux iconiques prisés par tous les touristes et locaux.

On incarnera jusqu'à six personnages différents, chacun avec des capacités pour démanteler des zombies avec style. Celui de la vidéo est Jacob. Comme indiqué dans notre preview toute chaude, le soft de Dambuster Studios est pour l'instant prometteur et on retrouve le charme de Dead Island.