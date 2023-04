L’une des grandes arlésiennes du jeu vidéo est finalement sorti. Dead Island 2, c’est près de10 années de teasing et de développement rocambolesque. Après une série de reboot en interne, et de changements de studios, le jeu a fini par attendre nos consoles de salon et nos PC. Alors, oui, le jeu accuse son âge sur bien des aspects, notamment en ce qui concerne sa structure classique ou encore certaine de ses mécaniques. Le jeu n’est toutefois pas mauvais du tout et profite actuellement de belle popularité sur les réseaux sociaux, notamment à cause de son système FLESH, une technologie de localisation des dégâts littéralement impressionnante qui propulse le gore dans une toute nouvelle dimension. N'en déplaise à The Callisto Protocol. Mais plus encore, il s’avère que le jeu est un véritable monstre technique sur PS5 et Xbox Series.

Dead Island 2, une masterclass technique sur PS5 et Xbox Series ?

C’est en tout cas ce qui l’en ressort de l'analyse en profondeur faite par Digital Foundry. Les experts de la tech ont une nouvelle fois sorti l’artillerie lourde pour autopsier Dead Island 2 et voir ce qu’il avait dans le ventre. Outre un déluge de tripaille sanguinolente, Dead Island 2 propose une expérience impeccable sur PS5 et Xbox Series X. Le jeu tourne comme un charme à 60fps peu importe ce qu’il se passe à l’écran.

Que vous préfériez découper des zombies par dizaine en faisant voltiger leurs entrailles ou que vous alliez jouer avec l’environnement pour surcharger l'écran d’effets de lumière et de particule, les consoles de Sony et Microsoft ne bronchent pas et maintiennent un framerate optimal coûte que coûte.

Digital Foundry nous informe d’ailleurs que le jeu tourne avec une résolution de 3072x1728 (1728p) sur PS5 et Xbox Series X. La Series S quant à elle a une résolution un poil moins elevé mais reste très solide visuellement. Dead Island 2 fait donc partie des (trop) rares jeux (malheureusement) à être parfaitement stables dès leur sortie. Et ça fait du bien.

Gueule d'amour

La old gen tient le choc également

Mais si Dead Island 2 brille sur PS5 et Xbox Series, les versions PS4 et Xbox One s'en sortent également très bien. Le jeu fait évidemment quelques concessions graphiques en termes de détails, de finesse et de résolution (suivant les versions), mais peu se vanter de rester constamment à 30 fps. On notera quelques chutes d'une ou deux images par seconde ici et là sur les consoles dites « fat », mais vu l'âge avancé de ces dernières, difficile de leur en tenir rigueur. Pour le reste, c'est un sans-faute, que ce soit sur PS4, PS4 Pro, Xbox One ou encore One X.

En revanche, les temps de chargement sont bien, bien plus élevé que sur les consoles de dernières génération. Certaines zones vous demanderont de rester camper devant l'écran de chargement pendant plus d'une minute parfois, alors qu'il ne faut que quelques secondes sur PS5 et Xbox Series.

Malgré tout, ici aussi Dead Island 2 est très largement au-dessus du lot. En somme, peu importe la version console choisie, le titre est parfaitement stable et techniquement très solide.