Les fans de Dead Island 2 attendaient du nouveau contenu, et c'est chose faite. Le 22 octobre, une mise à jour gratuite apportera un tout nouveau mode Horde coopératif intitulé Neighbourhood Watch. Juste à temps pour Halloween, ce mode va plonger les joueurs dans une bataille intense pour se défendre contre des vagues de zombies affamés.

Un mode ultime pour Dead Island 2

Dans Neighbourhood Watch, vous incarnerez les "Bobcats", un groupe d’étudiants déterminés à protéger leur maison contre l'invasion de zombies. Ce mode Horde apporte une nouvelle approche : vous aurez cinq jours pour vous préparer. Les quatre premiers jours seront consacrés à la collecte de ressources, à la réalisation d’objectifs et à la construction de défenses solides. Le cinquième jour, c'est là que tout se joue. Les zombies déferleront en masse et vous devrez tenir bon le plus longtemps possible. On retrouve un peu le principe du jeu 7 Days to Die.

Ce qui rend Neighbourhood Watch unique, c’est l’importance de la coopération. Chaque membre des Bobcats a une classe spécifique avec des capacités propres. Cela signifie que vous devrez bien coordonner vos actions pour espérer survivre. Il n’y aura pas de Fury Mode, alors il faudra user de créativité pour trouver d’autres avantages pendant la bataille. Si vous échouez, pas de panique : de nouvelles capacités se débloqueront entre chaque tentative, vous donnant ainsi une nouvelle chance de réussir lors de votre prochaine partie.

Un mode parfait pour Halloween

Cette nouvelle fonctionnalité arrive au bon moment, après le lancement des deux premières extensions de Dead Island 2. Si vous n'avez pas encore replongé dans l'univers déjanté, c'est surement l’occasion idéale. Le mode Neighbourhood Watch promet d’ajouter un souffle nouveau avec un gameplay orienté sur la survie et la stratégie. Il semble parfait pour ceux qui aiment élaborer des plans en équipe et affronter des défis ensemble.

Source : Dead Island