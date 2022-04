Dead Island 2 est presque une arlésienne et il est bien difficile de connaitre son état d'avancement. Les rumeurs abondent à son sujet et la nouvelle du jour vient directement d'un ancien journaliste d'IGN. Voyez plutôt.

Après les affirmations de l'insider Tom Henderson, nous avons le droit cette fois à des informations d'un certain Colin Moriarty. Ancien journaliste d'IGN, qui est désormais animateur pour le podcast Sacred Symbols dont voici le lien avec le timer exact. Selon lui, non seulement le jeu serait à un stade très avancé de son développement mais en plus il devrait sortir cette année.

Une rumeur de plus pour Dead Island

Plus en détails, le jeu serait dévoilé une nouvelle fois (comme un nouveau départ) cet été et sortirait en septembre ou en octobre 2022. Evidemment cela reste à prendre avec des pincettes mais Deep Silver avait annoncé que le titre pourrait sortir avant la fin de l'année fiscale soit le 31 mars 2023.

Après 8 ans d'attente c'est presque à se demander si des gens attendent encore quelque chose. On espère en tout cas que le jeu trouvera son public. Il faut dire que depuis, un certain Dying Light est passé par là et qu'il exploite clairement le même chemin.

Même si on se doute que depuis la dernière fois qu'il a été aperçu, Dead Island 2 a dû évidemment beaucoup changé. Logiquement tout ceci devrait sortir sur PS5, Xbox Series et PC.