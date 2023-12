Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2023, une certaine cérémonie très attendue s'est déroulée. On parle bien évidemment des Game Awards 2023, un événement qui nous a permis de visionner un bon paquet de nouveaux trailers. Dans le lot, on a même eu l'occasion d'avoir une première bande-annonce pour un projet inédit signé par les développeurs de Dead Cells. Autant dire que ça a fait des heureux.

Windblown, le nouveau jeu des créateurs de Dead Cells

Le pré-show des Game Awards 2023 a lui aussi été riche en surprises. On ne s'attendait pas forcément à voir le nouveau jeu de Motion Twin être dévoilé, et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et on peut dire qu'il se faisait attendre. Après le succès monstrueux de Dead Cells, qui n'avait pas hâte de voir ce que le studio avait en réserve ? Eh bien, on a maintenant la réponse, et elle s'appelle Windblown. Une fois encore, on est face à un jeu d'action roguelite, mais un petit peu différent de leur dernière production.

Dans Windblown, on incarne des Voltigeurs, des guerriers dont le rôle est de défendre l'Arche, leur village flottant, face au terrible vortex et ses émissaires. La particularité de nos personnages, c'est qu'ils peuvent absorber les souvenirs des guerriers tombés au combat pour devenir plus puissant et apprendre de nouvelles compétences. Comme vous pouvez le voir dans le trailer ci-dessous, on retrouve le dynamisme d'un Dead Cells, mais en abandonnant la vue en 2D. L'exploration sera toujours de mise, et visiblement, c'est un beau bestiaire qui promet de se mettre en travers de notre route.

Pour information, contrairement à Dead Cells, il sera également possible d'y jouer en coopération jusqu'à trois joueurs. Après tout, plus on est de fous, plus on rit, et ça a l'air particulièrement vrai ici. Ceci étant dit, il va falloir être encore un tout petit peu patient. En effet, Windblown sortira en 2024 sur Steam, et il sera en accès anticipé. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie précise à communiquer. On en saura sûrement plus dans les semaines à venir.

Une aventure qui s'annonce explosive

A l'instar de Dead Cells, et de la plupart des jeux du genre, vous allez devoir apprendre de vos erreurs pour surmonter les challenges. La difficulté ne s'annonce pas comme étant écrasante, mais il faudra tout de même prendre son temps, et bien analyser ses adversaires. L'apprentissage, ce sera le maître mot de cette expérience qui s'annonce explosive voire déjantée. C'est Motion Twin lui-même qui l'a expliqué au moment de dévoiler Windblown.