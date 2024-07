Dead by Daylight a de jolies choses dans les tuyaux pour faire plaisir à sa communauté durant l'été. Des surprises et une mise à jour de contenu particulièrement attendues sont au programme.

Dead by Daylight, le célèbre jeu d'horreur multijoueur, continue d'évoluer avec des mises à jour et des ajouts significatifs ce mois-ci. Le jeu, qui fête son huitième anniversaire, promet de maintenir l'intérêt des joueurs avec de nouvelles fonctionnalités et contenus captivants. Nous avons pu assister à une petite présentation en avant première des nouveautés à venir. Cela s'annonce assez fou.

Dead by Dayligh invite... Lara Croft

La grande nouveauté de ce mois est l'introduction de Lara Croft dans le Brouillard de Dead by Daylight. Reconnue comme la survivante ultime des jeux vidéo, Lara apporte ses compétences uniques au jeu. Bien qu'elle soit dépourvue de ses armes emblématiques, ses nouvelles compétences - Finesse, Endurcie et Spécialiste - mettent en avant ses capacités d'athlète, d'aventurière et d'archéologue. Les joueurs peuvent dès maintenant intégrer Lara Croft à leur équipe de survivants.

Dotée d'un instinct aiguisé, Lara Croft détecte générateurs, coffres et totems à des distances bien supérieures à celles des autres survivants. Ses talents d'archéologue lui permettent d'analyser les indices bien plus rapidement, débloquant ainsi des bonus précieux pour elle-même et ses alliés. Enfin, sa maîtrise de la survie lui confère une habilité hors pair à se cacher des tueurs et à se faufiler hors de leurs griffes.

Un mode très attendu

Mais ce n'est pas tout. Le très attendu mode de jeu 2v8 sera disponible à partir du 25 juillet. Ce mode révolutionne l'expérience de jeu en permettant à deux tueurs de s'allier pour traquer huit survivants. Les cartes classiques ont été agrandies pour accueillir cette action frénétique, et de nouvelles mécaniques de jeu, comme les cages pour les survivants terrassés et un système de classes, viennent enrichir ce mode temporaire, disponible jusqu'au 8 août. Parfait pour ajouter encore un peu plus de tentions durant l'été.

Ce mode offre une toute nouvelle dynamique de jeu, augmentant la difficulté et l'intensité des parties. Les tueurs doivent maintenant collaborer stratégiquement pour gérer un plus grand nombre de survivants, tandis que ces derniers doivent travailler en équipe pour échapper à deux prédateurs. Cette innovation dans le gameplay permet de renouveler l'expérience des joueurs et d'offrir des moments de jeu encore plus palpitants.

À partir du 22 juillet, la progression multiplateforme sera enfin disponible. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de synchroniser leur progression et leurs achats sur toutes les plateformes sur lesquelles ils jouent. Il suffira de posséder un compte Behaviour et le jeu de base sur chaque plateforme.

Source : Dead By Daylight