C’est un secret de polichinelle, les constructeurs s’attellent déjà sur leurs prochaines technologies. Alors que Sony plancherait déjà sur sa PS5 Pro, Microsoft serait en train de finaliser une puce plus puissante pour sa Xbox Series X.

Une nouvelle puce pour la Xbox Series X

Les consoles nouvelles générations passeraient prochainement à la vitesse supérieure. Depuis plusieurs semaines, il se murmure que Sony plancherait déjà sur sa PS5 Pro. Un modèle qui devrait être moins imposant que la bête actuelle, plus puissant et avec un meilleur ray tracing. De son côté, Microsoft ne chaumerait pas non plus. Selon Brad Sams, qui avait dévoilé plusieurs informations sur la Xbox Series X avant l’heure, la firme de Redmond préparerait elle aussi un modèle amélioré. Enfin en quelque sorte.

Le journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies a en effet alimenté une nouvelle rumeur sur sa chaîne YouTube. D’après lui, Microsoft travaillerait déjà sur une version plus compacte et plus performante de la puce qui l’alimente. Elle serait d'ores et déjà à un stade avancé. Néanmoins, l’insider tempère les ardeurs des joueurs, il n’y aurait pas de gros changements à l’horizon. Elle ne serait pas synonyme de plus de puissance pour la console, mais elle fournirait un meilleur contrôle de la température et serait moins gourmande en énergie.

Project Keystone, une Xbox plus puissante ?

En bref, il ne s’agirait pas de la nouvelle et mystérieuse Xbox Series, connue pour l’instant sous le nom « Project Keystone ». Cette nouvelle puce s’inscrit davantage dans l’ambition écologique du géant américain qui s’est engagé à fournir des consoles moins énergivores. Elle ne devrait donc pas venir se nicher sous le capot de ce projet secret, pressenti pour être bien plus qu’une simple révision et plus puissant.

A contrario, rien n’exclut que Microsoft se penche sur une Xbox Series X du même gabarit que sa petite sœur qui embarquerait cette puce alternative. Autre possibilité, une console entièrement numérique dans la veine de la PS5 Digital Edition. Une chose est certaine, face aux problèmes d’approvisionnement, les modèles améliorés des consoles current-gen ne sont pas pour tout de suite. Il faudra sans doute tabler sur du 2023/2024 au minimum.