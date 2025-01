L'échec complet de Concord aurait presque totalement remis en cause la stratégie jeux-service de PlayStation. Si Marathon de Bungie, Fairgame$ du nouveau studio de Jade Raymond (Assassin's Creed), et le multijoueur Horizon sont encore en développement, la direction de Sony Interactive Entertainment a mis fin brutalement à deux jeux qui étaient dans les cartons depuis plusieurs années. Et l'un d'eux devait être la prochaine production de Bend Studio, les développeurs responsables de Days Gone, Syphon Filter ou encore Uncharted Golden Abyss. Après l'annulation de son nouveau jeu, le studio s'exprime.

Un jeu service PS5 de plus tombé au combat

Après des années de spéculation, on a appris que Bluepoint Games (Demon's Souls), qui a été racheté par Sony Interactive Entertainment en 2021, était sur un jeu service God of War désormais annulé. Le prochain titre de Bend Studio, les papas de Days Gone, devait aussi venir renforcer la stratégie GaaS du constructeur. Mais après réévaluation, ce soft non annoncé a également été invalidé par la société japonaise, qui a fait savoir qu'il n'y aurait toutefois pas de fermetures de studios suite à cette nouvelle décision. « Bend et Bluepoint sont des équipes très talentueuses qui sont des membres précieux de la famille PlayStation Studios. Et nous travaillons en étroite collaboration avec chaque studio pour déterminer quels seront leurs prochains projets » a déclaré un porte-parole de Sony dans un message que Bloomberg s'est procuré.

Le journaliste Jeff Grubb avait indiqué que les développeurs n'avaient eu vent de cette décision qu'en même temps que tout le monde. Une affirmation démentie par Jason Schreier qui a conduit Grubb à revenir sur ses propos. « C'était une erreur de ma part. Ma source essayait de dire qu'ils venaient de l'apprendre récemment, et qu'ils n'avaient donc pas eu le temps de préparer la suite. Lorsque j'ai essayé de me souvenir de ça, je me suis emmêlé les pinceaux. Je m'en excuse ». Vraisemblablement, les développeurs de Days Gone ont donc été avertis tardivement, mais pas en même temps que tout le monde.

Le studio de Days Gone repart de zéro, rendez-vous sur PS6

Suite à tout cela et à la très mauvaise nouvelle de l'annulation, les joueuses et joueurs ont envoyé des messages aux développeurs de Days Gone pour leur donner de la force. Un soutien qui n'est pas passé inaperçu. « Je vais être bref. Merci pour tout l'amour et le soutien, en particulier à tout ceux qui m'ont contacté. PS : nous avons toujours l'intention de créer des trucs cools » a déclaré le community manager Kevin McAllister.

Selon un leak, le jeu service en question aurait pu être un TPS militaire à la Syphon Filter, la série phare du studio. C'est quoi la suite ? Les équipes doivent maintenant de repartir de zéro, et donc, leur prochain jeu risque d'être sur PS6 vu le temps de développement nécessaire de nos jours. Ce sera peut-être un titre cross-gen, mais il est peu probable que ce soit uniquement une exclusivité PS5. Quant à l'hypothèse de voir un Days Gone 2, les chances sont minces puisque l'idée avait déjà été rejetée.

